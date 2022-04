Giám đốc CDC Nam Định bị bắt trong vụ Việt Á

Ngoài ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định, cảnh sát còn bắt giữ kế toán trưởng, trưởng phòng kế hoạch - tài chính, trưởng khoa dược và phó khoa xét nghiệm của đơn vị này.

Chiều 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc Trung tâm Kiểm sát bệnh tật tỉnh Nam Định (CDC Nam Định) và 4 cán bộ của trung tâm này do liên quan vụ kit test Việt Á.

Lúc 18h ngày 25/4, công an vẫn phong tỏa trụ sở CDC Nam Định ở đường Phù Nghĩa, thành phố Nam Định, để phục vụ việc khám xét nơi làm việc của 5 cán bộ CDC Nam Định vừa bị bắt.

CQĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Giám đốc CDC Nam Định và 4 thuộc cấp. Ảnh: Hoàng Long.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Nam Định đã được Cục cảnh sát kinh tế Bộ Công an ủy quyền điều tra vụ án Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Nam Định.

Quá trình điều tra, Công an Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm: ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC và các cán bộ gồm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài Chính, Trưởng khoa Dược và Phó khoa Xét nghiệm của CDC Nam Định để điều tra về tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ông Đỗ Đức Lưu và 4 cán bộ của CDC Nam Định bị bắt vì liên quan đến việc mua bán kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á đang gây xôn xao dư luận gần đây.

Theo hồ sơ, trong năm 2021, CDC Nam Định đã mua của công ty Việt Á với 4 hợp đồng đều là sinh phẩm y tế (gồm kit xét nghiệm phát hiện Covid-19, tách chiết tay và tách chiết tự động) với tổng giá trị là trên 53,4 tỷ đồng và đều mua theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Cảnh sát có mặt tại trụ sở CDC Nam Định. Ảnh: Hoàng Long.

Cụ thể, ngày 19/2, Công ty Việt Á bán cho CDC Nam Định 12.960 test kit xét nghiệm (với giá 509.250 đồng/test, trị giá gần 6,6 tỷ đồng ) và 11/800 test tách chiết tay (với giá 42.000 đồng/test, trị giá 495,6 triệu đồng). Tổng trị giá hợp đồng là hơn 7 tỷ đồng .

Ngày 1/6, CDC Nam Định mua của Công ty Việt Á 13.536 test kit xét nghiệm (với giá 509.250 đồng/test, trị giá hơn 6,89 tỷ đồng ) và 13.200 test tách chiết tay (với giá 42.000 đồng/test, trị giá hơn 516 triệu đồng). Tổng giá trị hợp đồng là hơn 7,4 tỷ đồng .

Tiếp đó, ngày 31/8, CDC Nam Định mua của Công ty Việt Á 17.760 test kit xét nghiệm (với giá 367.500 đồng/test, trị giá trên 6,5 tỷ đồng ), 14.200 test tách chiết tay (với giá 42.000 đồng/test, trị giá hơn 596 triệu đồng) và 6.816 test tách chiết tự động (với giá 136.500 đồng/test, trị giá hơn 930 triệu đồng) . Tổng trị giá hợp đồng là hơn 8 tỷ đồng .

Hợp đồng cuối cùng của CDC Nam Định với Công ty Việt Á ký ngày 12/11 lên tới 30,85 tỷ đồng gồm mua 67.584 bộ kit xét nghiệm (với giá 367.500 đồng/test, trị giá trên 24.83 tỷ đồng ) và mua 44.064 test tách chiết tự động (với giá 136.500 đồng/test, trị giá hơn 6 tỷ đồng ).

Đáng chú ý là sau khi vụ nâng giá kit test của Việt Á bị vỡ lở vào cuối năm 2021, khi làm việc với báo Tiền Phong, ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định, khẳng định đã: “Không ăn bất cứ đồng hoa hồng nào trong cả 4 vụ mua sinh phẩm của công ty Việt Á”.

Ông Lưu cho biết toàn bộ quá trình mua hàng trong 4 hợp đồng trên của CDC Nam Định với Việt Á đều được thực hiện đủ 13 bước quy trình của đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và được Sở Tài chính Nam Định và các cơ quan chức năng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt rồi mới ký hợp đồng mua.