Giám đốc CDC Mỹ từ chức

Thông báo từ chức của bà Walensky được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/5 tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, AP đưa tin.

Quan chức CDC Mỹ cho biết bà Walensky sẽ giữ chức đến ngày 30/6, và hiện cơ quan chưa chọn ra người kế nhiệm tạm quyền.

Bà Walensky đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mỹ Joe Biden và thông báo quyết định của mình trong cuộc họp với các nhân viên CDC.

Trong thư gửi ông Biden, bà nói rằng mình có "cảm xúc lẫn lộn" về quyết định này, và không giải thích chính xác lý do từ chức, nhưng nói rằng đất nước đang trong quá trình chuyển đổi, khi Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

"Tiến sĩ Walensky đã đưa CDC thành tổ chức mạnh mẽ hơn, có vị thế tốt hơn để đương đầu với các mối đe dọa sức khỏe và bảo vệ người dân Mỹ", ông Biden nói.

Bà Walensky tiếp quản vị trí giám đốc CDC vào thời điểm hơn 400.000 người ở Mỹ chết do Covid-19 và các bang phải chật vật để có được vaccine. Hiện nay, số ca tử vong ở Mỹ là 1,1 triệu người, với xu hướng các ca nhập viện và tử vong giảm trong những tháng qua.

"Không có giám đốc CDC nào trong lịch sử phải nhận hàng loạt thách thức như bà ấy khi bắt đầu công việc", Jason Schwartz, chuyên gia về chính sách y tế tại trường Yale, nói.

Bà Rochelle Walensky nhận lời khen khi có những thay đổi giúp tăng khả năng phản ứng với dịch bệnh của CDC, bao gồm cải tổ cách cơ quan này phân tích và chia sẻ dữ liệu.

Tuy nhiên, CDC Mỹ cũng gặp những phản ứng trái chiều, khi quyết định rút ngắn thời gian cách ly vào tháng 12/2021 khiến nhiều người hoang mang. Ngoài ra, cơ quan này bị cho là không quyết liệt khi ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ bùng phát vào năm 2022.

Trước khi lãnh đạo CDC, bà Walensky là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Y Harvard và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, đồng thời chưa có kinh nghiệm điều hành một cơ quan y tế của chính phủ.

