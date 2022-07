Giám đốc CDC Hà Nội và cấp dưới nhận hơn một tỷ đồng từ Việt Á

Ông Trương Quang Việt và thuộc cấp bị cáo buộc nhận 1,1 tỷ đồng của Công ty Việt Á. Sau đó, doanh nghiệp này trúng thầu 2 dự án cung cấp kit test ở Hà Nội.

Thông tin trên được thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, công bố tại họp báo do UBND thành phố tổ chức vào chiều 1/7. Đây là diễn biến mới liên quan vụ án Việt Á tại CDC Hà Nội.

Theo tướng Tùng, hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trương Quang Việt (Giám đốc CDC Hà Nội) và bà Lê Thị Bích Tuyến (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, nhà chức trách khởi tố 2 vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Ngoài ông Việt và bà Tuyến, 6 bị can khác cũng đã bị khởi tố về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra xác định tại CDC Hà Nội, ông Trương Quang Việt và bà Lê Thị Bích Tuyến đã nhận 1,1 tỷ đồng từ Công ty Việt Á. Sau đó, Việt Á được trúng thầu 2 dự án cung cấp kit xét nghiệm. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 9 tỷ đồng .

Ngoài ông Việt, một cựu Giám đốc CDC Hà Nội là Nguyễn Nhật Cảm đang thụ án tù do sai phạm về mua sắm thiết bị chống dịch. Ảnh: Hải Nam.

Ông Trương Quang Việt sinh năm 1973, được bổ nhiệm làm Giám đốc CDC Hà Nội từ tháng 2. Ông Việt là Phó giám đốc phụ trách điều hành CDC Hà Nội, Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trước đó, người đứng đầu CDC Hà Nội là ông Nguyễn Nhật Cảm cũng vướng lao lý. Hôm 24/6/2021, ông Cảm bị TAND Cấp cao tại Hà Nội bác đơn kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo bản án, ông Cảm đã nhiều lần sai phạm về đấu thầu mua sắm thiết bị, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng .

Gần 6 tháng qua, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố hơn 78 bị can về nhiều tội danh để điều tra những sai phạm trong quá trình mua sắm kit xét nghiệm SARS-CoV-2 khi phòng, chống dịch Covid-19 liên quan Công ty Việt Á.