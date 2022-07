Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức khai nguồn gốc 2,2 triệu USD chi chạy án

Bị can Nguyễn Minh Quân đã gom tiền và bán thêm nhà, đất để chi 2,2 triệu USD cho cựu cán bộ công an cùng 4 người khác nhờ giúp không bị xử lý hình sự.

Trong kết luận ban hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã đề nghị truy tố 2 cựu cán bộ Cục C03 Bùi Trung Kiên, Lê Thanh An và 4 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ.

"Mấu chốt" của vụ án được xác định là ông Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM), bởi ông Quân bị cáo buộc là người chi 2,2 triệu USD để nhờ 2 cựu công an và các bị can khác chạy án.

Theo kết luận, năm 2021, ông Quân bị C03 điều tra sai phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sợ bị bắt, nên vị giám đốc bệnh viện nhờ Kiên giúp đỡ, lo lót để không bị xử lý. Bị can Kiên khai 2 người là bạn bè, quen nhau từ khoảng tháng 10/2020. Biết Kiên là cán bộ Phòng 6 C03, ông Quân đã nhờ bạn giúp đỡ.

"Để tôi hỏi, vì tôi không trực tiếp tham gia vụ này", ông Kiên khai đã nói điều này với ông Nguyễn Minh Quân sau khi đồng ý giúp ông Quân và ông Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm, đơn vị trúng thầu tại Bệnh viện Thủ Đức).

Bị can Nguyễn Minh Quân (trái) và Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: Bộ Công an.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định sau khi 5 lần nhận của ông Quân tổng số tiền 2,2 triệu USD , bị can Kiên không liên hệ để tác động, nhờ bất kỳ ai ở Cục C03 giúp ông Quân và ông Lợi.

Quá trình điều tra, bị can Kiên khai trên thực tế ông ta cần tiền để đầu tư đất, nên dù biết bản thân không có khả năng, nhưng Kiên vẫn nhận tiền của đối tác. Sau đó, cựu cán bộ C03 mang tiền đi đầu tư bất động sản ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang,... Còn lại 500.000 USD thì Kiên chưa sử dụng, nên trả lại ông Quân. Ngoài ra, Kiên trả thêm cho ông Quân 15 tỷ đồng .

Còn ông Nguyễn Minh Quân khai sau khi đồng ý nhận lời, Kiên nói sẽ nhờ "các bác", tức là các mối quan hệ quan trọng của Kiên giúp đỡ. Sau 5 lần nhận tiền, ông Quân thấy Kiên chỉ hứa hẹn mà không giúp nên thắc mắc với cựu cán bộ công an. Sau đó, ông Quân không còn tin tưởng, nên yêu cầu Kiên trả lại tiền.

Sau khi nhờ cựu công an Bùi Trung Kiên chạy án nhưng bất thành, ông Quân tiếp tục lấy số tiền mà Kiên trả lại, cộng với việc bán thêm nhà và đất để gom được 1,5 triệu USD .

Cuối cùng, vị giám đốc bệnh viện đưa 1,5 triệu USD cho nhóm bị can Trần Văn Long (Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt), Bùi Thị Hồng Giang (luật sư), Lê Thanh An (cựu cán bộ Phòng 5 C03), Hà Duy Tuấn (lao động tự do) và Nguyễn Ngọc Triệu (trụ trì Chùa Nôm) để nhờ chạy án lần nữa nhưng vẫn thất bại.

Bệnh viện TP Thủ Đức.

Kết luận điều tra còn cho thấy quá trình giúp đỡ ông Quân chạy án, bị can Long có lần gọi điện thoại cho ông Quân, nói Long và luật sư Giang đã tìm được mối giải quyết, nhưng "người ta" đòi phải chi 5 triệu USD . Lúc đó, ông Quân nói với Long: "Sao cũng được, miễn sao gia đình em được yên ổn".

Ngoài 6 bị can của vụ án này, cơ quan điều tra xác định việc ông Nguyễn Minh Quân đưa 2,2 triệu USD cho Kiên và 1,5 triệu USD cho nhóm bị can Long để nhờ lo lót, không bị xử lý, là đã phạm vào tội Đưa hối lộ.

Tuy nhiên, ông Quân chủ động khai báo trước khi bị phát giác. Căn cứ Nghị quyết số 03/2020 ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, nhà chức trách miễn trách nhiệm hình sự đối với Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức. Song, cơ quan điều tra tịch thu số tiền USD mà ông Quân đưa hối lộ tương đương gần 60 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước.