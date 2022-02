Giám định viên tư pháp bị rối loạn tâm lý vì xem nhiều tin xấu

Do tiếp xúc nhiều thông tin xấu trên mạng, giám định viên tư pháp lĩnh vực truyền thông tại TP.HCM xuất hiện hội chứng hậu chấn tâm lý (PTSD) và tình trạng tiêu cực.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức mới đây có báo cáo gửi Quốc hội về giám sát việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và dịch vụ khác trên Internet. Báo cáo này chỉ ra nhiều hạn chế trong quản lý trên không gian mạng do quy định hiện hành không đáp ứng kịp tốc độ phát triển của công nghệ thông tin.

Đáng chú ý, TP.HCM cho biết trung bình mỗi năm Việt Nam đưa vào sử dụng 10.000 tên miền, riêng TP.HCM chiếm hơn 50%. Tuy nhiên, biên chế nhân sự quản lý lĩnh vực này không đổi, dẫn đến tình trạng thiếu nhân sự, quá tải.

Hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông có nhiều đổi mới như bổ sung lĩnh vực an toàn an ninh thông tin, an ninh mạng... nhưng không nằm trong danh mục chuyên môn ở lĩnh vực đào tạo. Do đó, ngành chức năng không có cơ sở đề xuất công nhận giám định viên tư pháp. Trong khi đó, công việc giám định nội dung trên không gian mạng ngày càng nhiều và tăng mỗi năm. Việc thiếu nhân sự dẫn đến công việc giám định bị kéo dài.

Thành phố cho rằng cần có cơ chế hỗ trợ độc hại với người làm công tác giám sát nội dung và kiểm duyệt nội dung trên Internet. Bởi việc tiếp xúc thường xuyên những nội dung, hình ảnh, video độc hại trên mạng gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của giám định viên, xuất hiện hội chứng hậu chấn tâm lý (PTSD - hay còn gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn) và tình trạng tiêu cực.

Thành phố hiện sử dụng ứng dụng SocialBeat để tổng hợp, phân tích và nắm bắt nhanh nhất thông tin về trên mạng Internet để kiểm tra nếu có sai phạm. Hệ thống này hiện nắm bắt thông tin hơn 70 triệu tài khoản (Facebook, YouTube) và hơn 100.000 trang tin khác; 150 trang báo điện tử; 1.500 trang điện tử tổng hợp; 405 mạng xã hội...

TP.HCM đề xuất sửa đổi nhiều nghị định, thông tư về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin và dịch vụ trên mạng; sửa đổi thông tư về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông.

Thành phố cũng kiến nghị HĐND điều chỉnh kinh phí hỗ trợ chi trả phụ cấp, khen thưởng kịp thời cho giám định viên tư pháp và người tham gia giám định tư pháp.