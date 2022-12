Giảm cân hiệu quả với trái cây mùa đông phổ biến

Bưởi, ổi, cam, lựu hay chuối là những loại trái cây phổ biến của mùa đông rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt có tác dụng giảm cân, duy trì vóc dáng hiệu quả.

Mùa đông có rất nhiều loại trái cây có thể giúp bạn giảm cân, đối phó với thời tiết lạnh giá. Ảnh: Thefruitguys.

Nếu bạn đang muốn giảm cân lành mạnh, bắt buộc phải thực hiện chế độ ăn uống cân bằng bao gồm thực phẩm ít chất béo và ít calo. Đặc biệt, bạn nên đặt ra mục tiêu giảm cân thực tế có thể đạt được trong khoảng thời gian nhất định mà không cảm thấy căng thẳng hay áp lực.

Theo NDTV, Shilpa Arora, chuyên gia dinh dưỡng, thành viên của Hiệp hội Dinh dưỡng Ấn Độ, cho biết để giảm cân lành mạnh, hãy đặt mục tiêu giảm khoảng một kg cân nặng mỗi tuần.

"Chúng tôi biết rằng giảm cân không hề dễ dàng, đặc biệt nếu bạn đang muốn giảm mỡ bụng cứng đầu. Tập thể dục thường xuyên rõ ràng là rất quan trọng, nhưng điều quan trọng không kém là chế độ ăn kiêng mà bạn tuân theo và được lên kế hoạch rất cẩn thận", chuyên gia Shilpa Arora chia sẻ.

Các chuyên gia sức khỏe và dinh dưỡng trên thế giới luôn khuyên mọi người nên bổ sung trái cây theo mùa vào chế độ ăn hàng ngày. Đó là vì trái cây theo mùa chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu có thể giúp bạn đối phó với thời tiết từng mùa tốt hơn. Đặc biệt, khi muốn giảm cân, bạn nên chọn các loại trái cây giàu chất xơ và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa để tránh đầy hơi và trong thời gian dài sẽ giúp giảm mỡ vùng bụng.

Dưới đây là những loại trái cây mùa đông này có thể giúp bạn giảm và duy trì cân nặng hiệu quả. Tuy nhiên, để giảm cân hiệu quả và lành mạnh, bạn nên tiêu thụ những loại trái cây này ở mức độ vừa phải cùng với chế độ ăn uống cân bằng tổng thể, duy trì thói quen tập thể dục hoặc hoạt động thể chất thường xuyên.

Bưởi

Theo India Times, bưởi giúp duy trì khả năng miễn dịch và ngoài ra còn khiến bạn cảm thấy no trong một thời gian dài, do đó hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Medicinal Food cho thấy những người tham gia uống nước ép bưởi giảm đáng kể trọng lượng cơ thể hơn so với nhóm dùng giả dược.

Điều này là do bưởi ít calo nhưng giàu chất xơ và chất dinh dưỡng, hỗ trợ giảm cân và giảm lượng đường trong máu. Vì vậy, đây là trái cây lý tưởng cho mùa đông.

Lựu

"Lựu chứa chất chống oxy hóa nhất định gọi là polyphenol giúp trao đổi chất hiệu quả, từ đó giúp bạn duy trì cân nặng bằng cách ngăn ngừa sự tích tụ các độc tố có hại", Vidhi Chawla, chuyên gia dinh dưỡng, người sáng lập Fisico Diet Clinic (Ấn Độ), cho biết.

Không chỉ giàu chất chất chống oxy hóa, lựu chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và ít calo - là lựa chọn hợp lý trước hoặc sau khi tập luyện. Đánh giá được công bố trên tạp chí Nutrition đã cho thấy những tác động tích cực này của quả lựu đối với việc giảm béo.

Ổi

Theo Healthshots, khi bạn cảm thấy đói vào mùa đông, ổi là món ăn vặt lý tưởng. Loại quả này có hương vị thơm ngon, làm dịu cơn thèm đường của bạn vào giữa ngày và khi kết hợp với một số loại hạt như hạnh nhân hoặc quả óc chó, nó giúp tăng cường sức khỏe. Ổi cũng chứa nhiều chất xơ và vitamin C, có thể giúp ngăn ngừa bệnh cúm mùa đông.

Ổi là loại trái cây mùa đông rất giàu dinh dưỡng, ít calo, thích hợp cho những người đang muốn giảm cân. Ảnh: Indiatimes.

Bên cạnh đó, hàm lượng protein và chất xơ dồi dào trong ổi cần nhiều thời gian để tiêu hóa, giúp bạn no lâu hơn. Điều này càng ngăn bạn khỏi những cơn đói đột ngột khiến có thể thèm ăn những thức ăn giàu chất béo, thiếu dinh dưỡng.

Ổi, đặc biệt là những quả chưa chín hoàn toàn, có ít đường hơn nhiều so với táo, cam, nho và các loại trái cây khác. Chúng là nguồn cung cấp chất xơ và đáp ứng khoảng 12% lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày. Do đó, ăn ổi hỗ trợ nhu động ruột tốt hơn và tăng cường tiêu hóa khỏe mạnh. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh càng thúc đẩy việc giảm cân tốt hơn.

Chuối

Chuối có thể là loại trái cây quanh năm nhưng có thể xứng đáng được đề cập đặc biệt trong danh sách này. Trái cây này giàu chất dinh dưỡng, cung cấp cho cơ thể bạn chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa. Nó giúp bạn no lâu hơn và cũng có thể điều chỉnh cân nặng.

Với lượng kali, magiê và vitamin C cao, chuối là một trong những thực phẩm bổ sung hiệu quả cho bữa sáng của bạn.

Quả sung

Sung chứa lượng lớn chất xơ có thể giúp bạn no nhanh và lâu hơn. Trên thực tế, sung thường được các chuyên gia khuyên dùng như phương pháp tự nhiên để làm dịu chứng táo bón.

Ngoài chất xơ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa hợp lý, quả sung còn chứa loại enzyme tiêu hóa có tên là ficin, hoạt động hiệu quả cùng với các enzyme khác do đường tiêu hóa tiết ra để tiêu hóa thức ăn nhanh chóng.

Cam

Loại quả giàu vitamin C này không chỉ tăng cường miễn dịch, mà còn cung cấp cho cơ thể đầy đủ các chất dinh dưỡng khác như khoáng chất, folate, chất xơ và kali. Nước cam chứa rất ít calo và không có chất béo, đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn đang muốn giảm mỡ bụng và giảm cân.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên ăn cả quả cam tươi hơn là ép lấy nước. Vì cam tươi cung cấp đầy đủ lượng chất xơ của nó, khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và tự nhiên sẽ ăn ít hơn.