Giải VBA công bố thương hiệu tài trợ danh xưng

Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam vừa thay đổi nhận diện thương hiệu và công bố NovaWorld Phan Thiet là thương hiệu tài trợ danh xưng của năm 2021.

Thông qua sự hợp tác mới này, chuỗi trận thực nghiệm vừa qua thuộc mô hình "tập trung cách ly, khép kín, không khán giả" của VBA sẽ lên sóng với tên gọi "VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet".

Kỳ vọng phát triển nền bóng rổ Việt Nam

Trên chặng đường phát triển, VBA không chỉ định hướng trở thành giải đấu chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, mà còn mong muốn xây dựng và lan tỏa văn hóa bóng rổ đến các cộng đồng khắp cả nước, góp phần đưa bóng rổ Việt Nam vươn ra thế giới.

Cùng hướng đến mục tiêu chung là phát triển cộng đồng, thương hiệu dự án NovaWorld Phan Thiet của Tập đoàn Novaland đã trở thành đối tác đồng hành với VBA trong năm 2021.

Theo đó, NovaWorld Phan Thiet sẽ trở thành thương hiệu tài trợ danh xưng, đem đến chuỗi trận đấu thực nghiệm có tên "VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet".

Đội bóng Thang Long Warriors trên sân VBA - NTU Arena 2021 trước khi bắt đầu trận đấu thực nghiệm.

Thương hiệu này không chỉ phối hợp phát sóng các trận đấu thực nghiệm của VBA 2021, mà còn đồng hành cùng giải trong tất cả hoạt động kéo dài đến hết tháng 6/2022. Các hoạt động này gồm giải đấu VBA3x3, D-League, hỗ trợ Đội tuyển Quốc gia trước thềm SEA Games 31, cùng những chiến dịch hướng đến cộng đồng bóng rổ khác trong suốt thời gian này.

VBA cũng giới thiệu logo mới của năm nay. Logo có phong cách năng động, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được bản sắc của VBA và NovaWorld Phan Thiet.

VBA thông báo logo của VBA trong năm 2021 trên fanpage.

Với việc trở thành thương hiệu đồng hành VBA trong năm 2021-2022, NovaWorld Phan Thiet thể hiện rõ nỗ lực đóng góp cho du lịch và thể thao Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Novaland cho biết: “NovaWorld Phan Thiet được định hướng trở thành tổ hợp với hàng trăm tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, thể dục thể thao. Việc đồng hành với VBA lần này sẽ giúp chúng tôi thêm động lực hoàn thiện dự án vào năm 2023, sớm trở thành điểm đến hấp dẫn du khách và cộng đồng đam mê thể thao trong nước cũng như quốc tế”.

Phối cảnh dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận).

Thích ứng với hoàn cảnh

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, ngày 28/8, giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam - VBA5x5 năm 2021 (VBA2021) đã công bố hủy.

Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, VBA đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa triển khai tổ chức các trận đấu “Thực nghiệm, kiểm tra, hoàn thiện và tăng cường phương án phòng, chống dịch Covid-19 thuộc quy trình tổ chức VBA2021” (trận đấu thực nghiệm).

Hoạt động này nhằm tiến hành đánh giá, thẩm định mô hình thi đấu “tập trung cách ly, khép kín, không khán giả” mà VBA đã xây dựng và đề xuất. Tất cả đều đáp ứng các tiêu chí an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 và tiêu chuẩn của một trận đấu chính thức.

Được sự đồng ý của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và sự đồng hành từ NovaWorld Phan Thiet, VBA chính thức sử dụng băng ghi hình phục vụ công tác chuyên môn các trận đấu thực nghiệm phát lại trên các phương tiện truyền thông với tên gọi "VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet".