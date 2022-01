Giải trí tại gia dịp Tết Nhâm Dần với loạt chương trình đặc sắc

Với loạt chương trình Tết đặc sắc cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, Truyền hình K+ hứa hẹn mang đến khoảnh khắc sum vầy ngập tràn tiếng cười cho các gia đình.

Bên cạnh quây quần ngày Tết ăn uống hay hàn huyên, xem những giải đấu thể thao hấp dẫn, các bộ phim đặc sắc hay nhiều chương trình giải trí quen thuộc trên K+ cũng hứa hẹn giúp phút giây đoàn viên thêm tưng bừng.

Là thương hiệu truyền hình trả tiền hàng đầu Việt Nam, mới đây, K+ công bố loạt chương trình phát sóng đặc biệt dành riêng cho Tết Nhâm Dần 2022. Đồng thời, K+ cũng tung loạt ưu đãi cho người dùng mới, như món quà Tết thiết thực và chất lượng, góp phần mang không khí sôi động tới từng gia đình Việt.

Xem thể thao nâng cao hứng khởi

K+ được biết đến là đơn vị truyền hình trả tiền nắm giữ bản quyền phát sóng nhiều giải đấu lớn và được khán giả yêu thể thao lựa chọn. Những trận cầu đỉnh cao diễn ra khắp các đấu trường thể thao trước và trong Tết hứa hẹn lên dây cót tinh thần cho khán giả để đón năm mới hứng khởi hơn.

Truyền hình K+ mang loạt chương trình giải trí đến người dùng dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Những cuộc đối đầu đáng chú ý tại Ngoại hạng Anh có thể kể đến: Aston Villa vs Man Utd (16/1), Liverpool vs Brentford (16/1), Chelsea vs Tottenham (23/1)... Đặc biệt, 2 trận đấu của tuyển Việt Nam với Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2) thuộc khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022, trực tiếp trên K+Sport1, tiếp sóng VTV5 và VTV6, được người hâm mộ đón chờ hơn cả.

Ngoài ra, khán giả yêu thể thao cũng đang chờ đợi từng ngày để được chứng kiến những trận chiến khốc liệt tại Australian Open 2022, diễn ra từ 17/1 đến 30/1. Đây là giải Grand Slam đầu tiên của năm, quy tụ hàng loạt tay vợt đình đám.

Giải trí cùng phim ảnh bên gia đình

Tết luôn là dịp các bà, các mẹ đắm chìm trong những bộ phim truyền hình gia đình hài hước và ấm áp. Trong đó, Mẹ ác ma, cha thiên sứ được thực hiện bởi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đang là lựa chọn lý tưởng.

Đây là bộ phim dài tập đầu tiên mang thương hiệu K+Original, do Truyền hình K+ đầu tư sản xuất. Dù mới lên sóng, Mẹ ác ma, cha thiên sứ đã nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ nội dung gần gũi, lời thoại dung dị, đánh trúng tâm lý phụ huynh có con ở độ tuổi lớp 1.

Phim gia đình của Truyền hình K+ phù hợp những dịp đoàn tụ, sum vầy.

Không khí Tết cũng được thể hiện qua những chương trình giải trí hấp dẫn khác. Mồng 1 Tết Nguyên đán (1/2), K+ chiêu đãi bữa tiệc điện ảnh Vietnam Cinema 2021 lúc 12h với sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu V-biz: MC Trấn Thành, đạo diễn Charlie Nguyễn, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, diễn viên Hồng Ánh, Minh Hằng và nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm.

Song song, những phim bom tấn từng làm rung chuyển phòng vé cũng lần lượt lên sóng dịp Tết: Spider-Man: Far from home (1/2), La la land (2/2), Pinocchio (3/2)...

Từ 29/1 đến 4/2, K+ sẽ phát sóng những liveshow âm nhạc đình đám của các ca sĩ hàng đầu: Celine Dion, Ariana Grande, Michael Jackson... Bên cạnh đó, Taste beyond the senses - series ẩm thực Việt Nam đến từ Hàn Quốc cũng lên sóng từ 29/1, được kỳ vọng mang đến khán giả loạt món ăn hấp dẫn từ hình ảnh, màu sắc đến hương vị.