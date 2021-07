Giải quyết mâu thuẫn trên bàn nhậu, 2 thanh niên thiệt mạng

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, hai nhóm thanh niên ở Long An hẹn đánh nhau. Hậu quả, hai người bị chém chết.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 nam thanh niên để điều tra về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Khu vực ấp 7 xảy ra vụ án mạng. Ảnh: A.L.

Trong đó, Lê Thành Sang (18 tuổi, ngụ huyện Bến Lức), Nguyễn Văn Sỉ (18 tuổi, quê Trà Vinh), Phan Gia Huy (18 tuổi), Trần Tuấn Vĩ (19 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Lức) bị điều tra về tội Giết người.

Lê Công Đây (37 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ), Nguyễn Vũ Điệp (35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuy Phon (24 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Lức) bị điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, 16h ngày 4/7, nhóm của Đây chạy xe máy đến khu vực xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lực) để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Điệp. Nhóm của Đây bị đối phương đuổi chém. Hậu quả, hai người thiệt mạng tại khu bờ kênh ấp 7, xã Nhựt Chánh.

Nạn nhân được xác định là Huỳnh Hồng Sanh (29 tuổi) và Trần Tấn Phát (24 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ).

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Bến Lức đã bắt giữ hai nhóm thanh niên trên. Họ khai nhận do mâu thuẫn trên bàn nhậu nên đã hẹn đánh nhau.