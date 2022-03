Giải Oscar tiếp tục bị chỉ trích

Trước Samuel L. Jackson, nhiều tên tuổi lớn như đạo diễn Kevin Smith, MC Jimmy Kimmel thấy khó hiểu khi "Spider-Man: No Way Home" trượt các đề cử lớn tại Oscar lần thứ 94.

Trong cuộc trò chuyện của tạp chí The Times, tài tử Samuel L. Jackson bày tỏ sự thất vọng với việc Spider-Man: No Way Home trượt phần lớn các đề cử quan trọng tại Oscar lần thứ 94.

Ngôi sao nổi tiếng chỉ trích giải Oscar vì cho rằng Viện Hàn lâm không công nhận những bộ phim giữ cho ngành công nghiệp điện ảnh tồn tại. Ông muốn Viện Hàn lâm tạo ra hạng mục Bộ phim được yêu thích nhất cho các tác phẩm xứng đáng.

Samuel L. Jackson trong hình tượng Nick Fury của MCU. Ảnh: Marvel Studios.

Nick Fury của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) cho rằng ba phần Spider-Man do Tom Holland đóng chính đưa người hâm mộ trở lại rạp nhiều hơn bất kỳ bộ phim nào khác. "Họ nên có giải Oscar cho bộ phim nổi tiếng nhất. Đó là những gì doanh nghiệp đang hướng đến. No Way Home làm được điều mà các hãng phim đều thèm khát là đưa mọi người vào rạp chiếu", Samuel L. Jackson nói với The Times.

Samuel L. Jackson không hài lòng khi các tác phẩm siêu anh hùng bị đánh giá thấp. Ông nói mọi thể loại phim đều có giá trị riêng và xứng đáng được công nhận. "Các bộ phim đều mang lại giá trị nhất định. Một số đến rạp chiếu để xem phim tình cảm, số khác lại thích siêu anh hùng. Chúng ta phải công nhận điều đó", ông nói thêm.

Sau khi đưa ra đề cử Oscar 2022, nhiều chuyên gia và người hâm mộ cho rằng No Way Home bị Viện Hàn lâm "hắt hủi" khi chỉ được đề cử hạng mục kỹ xảo. Dù có những ngoại lệ hiếm hoi như The Dark Knight và Black Panther, các bộ phim siêu anh hùng phần lớn bị loại khỏi hạng mục quan trọng của Oscar.

Spider-Man: No Way Home đạt thành tích ấn tượng sau 3 tháng ra rạp. Ảnh: Sony.

Kevin Feige - Chủ tịch của Marvel Studios - nói ông thấy buồn vì thể loại siêu anh hùng ngày càng bị thiên vị, nhất là trong bối cảnh No Way Home tạo ra tác động tích cực trong lúc phòng vé toàn cầu vật lộn với đại dịch.

Trước đó, đạo diễn Kevin Smith, nam MC Jimmy Kimmel - người từng chủ trì Oscar 2018... đều không hài lòng khi Spider-Man: No Way Home trượt các đề cử lớn tại giải thưởng của Viện Hàn lâm.