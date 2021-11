Giải nghĩa loạt thuật ngữ 'trendy'

Từ YOLO, Bae đến OKA, những thuật ngữ này được người trẻ hào hứng sử dụng như một phần trong cách giao tiếp thường ngày.

Với sự phát triển của mạng xã hội, người trẻ dường như đang sở hữu một bộ từ điển riêng mà chỉ cần chểnh mảng vài ngày, bạn sẽ thấy như “người tối cổ”. Dưới đây là những thuật ngữ xu hướng, đang được nhiều người ưa chuộng.

YOLO

Dù đã xuất hiện từ lâu, YOLO vẫn luôn có chỗ đứng trong số các thuật ngữ hiện nay. Cũng không khó hiểu, vì YOLO không chỉ là một từ lóng hay từ vựng giao tiếp thông thường, mà còn đại diện cho cả một phương châm sống.

YOLO xuất phát từ một bài hát của Canada, viết tắt từ câu tiếng Anh “You Only Live Once”, nghĩa là “Bạn chỉ sống một lần duy nhất“. Từ này hàm ý rằng mỗi người hãy trân quý từng khoảnh khắc đang trải qua, vì ai trên đời cũng chỉ có một lần được sống.

YOLO thể hiện tinh thần sống của người trẻ.

Đây là lời nhắn nhủ bản thân hay những người xung quanh hãy làm việc hết sức, sống hết mình, yêu thương đến tận cùng để xứng đáng với mọi giây phút. Bạn cứ ước mơ nhưng đừng quá viển vông về tương lai, và hãy tận dụng những cơ hội đang có.

Bae

Đây là từ được nhiều bạn trẻ sử dụng trong các mẩu tin nhắn hay trò chuyện như một cách xưng hô dễ thương.

Bae là viết tắt của cụm từ "Before Anyone Else" nghĩa là “trước bất kỳ ai khác”. Vì thế, mọi người thường dùng từ này để gọi những nhân vật mà mình “yêu lắm, thương lắm”. Ngoài ra, bae cũng được dùng như từ viết tắt của "baby", gọi người yêu một cách trìu mến.

"Good vibes" và "Bad vibes"

"Vibe" trong tiếng Anh được hiểu là sự rung cảm. Giờ đây, giới trẻ và nhất là những bạn trong giới underground, thường dùng từ này để biểu thị cảm xúc, tâm trạng hay sự rung động của một ai đó trước cảnh vật, âm thanh… thông qua cảm nhận của các giác quan.

Hai cụm "good vibes" và "bad vibes" được dùng để thể hiện cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực. Nếu "good vibes" thể hiện niềm vui, thoải mái thì "bad vibes" là những cảm xúc bất an, tiêu cực, buồn bã từ những điều diễn ra xung quanh.

OKA

