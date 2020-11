Giải Liên Quân Mobile AIC 2020 áp dụng luật quốc tế

Luật cấm chọn quốc tế sẽ được áp dụng tại giải AIC 2020 nhằm nâng cao sự hấp dẫn cũng như đa dạng bể tướng của các đội tuyển.

Vòng bảng AIC 2020 (Arena of Valor International Championship, Giải Liên Quân quốc tế) diễn ra từ 19 đến 29/11 với tổng cộng 30 trận, theo thể thức thi đấu vòng tròn và BO3 (best of three, trận đấu dài 3 ván). Vòng play-off đầu tiên chơi theo thể thức BO5. Tất cả trận còn lại áp dụng thể thức BO7.

Mỗi ván thắng ở vòng bảng sẽ giúp các đội tuyển mang về 1 điểm. Bốn đội có thành tích cao nhất mỗi bảng đấu sẽ giành quyền vào tứ kết.

Hai bảng đấu tại giải Liên Quân Mobile AIC 2020. Ảnh: Cao thủ Liên Quân.

Luật cấm chọn quốc tế (global ban pick) sẽ được áp dụng xuyên suốt giải đấu nhằm nâng cao lối chơi cũng như đa dạng bể tướng của các đội tuyển. Các đội sẽ không được chọn lại tướng mình đã sử dụng ở những ván trước đó.

Tuy nhiên, đối với các trận đấu theo thể thức BO7 (best of seven), luật cấm chọn quốc tế sẽ áp dụng từ ván 1 đến ván 6. Ở ván 7, cả hai đội sẽ trở về luật cấm chọn thông thường, tức là có thể sử dụng lại các tướng đã sử dụng từ ván 1 đến ván 6.

8 đội vượt qua vòng bảng sẽ thi đấu tứ kết theo thể thức nhánh thắng - nhánh thua. Đội nhất bảng này sẽ gặp đội hạng tư của bảng kia, đội nhì bảng sẽ gặp đội hạng ba của bảng còn lại. Bốn đội thất bại ở loạt trận này sẽ bị đẩy xuống nhánh thua, chia cặp đấu (từ M1 – M4 LOSE) để chọn ra hai đại diện lọt vào vòng 2 – nhánh thua của tứ kết.

4 đội thắng vòng 1 tứ kết sẽ gặp nhau ở lượt trận hai, quyết định 2 tấm vé lọt vào bán kết. Hai đội thua lượt trận này sẽ bị đẩy xuống vòng 2 nhánh thua, gặp các đội thắng vòng 1 nhánh thua. Hai đội giành chiến thắng sẽ lọt vào vòng 1 bán kết nhánh thua.

Thể thức thi đấu tại giải Liên Quân Mobile AIC 2020. Ảnh: Cao thủ Liên Quân.

Đội vượt qua bán kết nhánh thắng sẽ có mặt trong trận chung kết. Trong khi đó, đội thất bại sẽ rơi xuống nhánh thua.

Lúc này, hai đội vòng 1 bán kết nhánh thua sẽ gặp nhau để tranh vé vào vòng 2. Đội thắng vòng 1 bán kết nhánh thua sẽ gặp đội thua bán kết nhánh thắng ở vòng 2. Đội thắng trận đấu này sẽ lọt vào trận chung kết.

Đương kim vô địch Team Flash và đội vô địch Việt Nam Saigon Phantom nằm ở bảng B. Đại diện còn lại của Việt Nam là BOX Gaming ở bảng A. Trong số này, Team Flash và Saigon Phantom được đánh giá là những ứng viên vô địch hàng đầu.

Tổng tiền thưởng của AIC 2020 lên đến 12 tỷ đồng . Đội vô địch sẽ nhận được 40% tiền thưởng của giải đấu.