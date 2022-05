Giải cứu người phụ nữ bị chồng tẩm xăng, bắt giữ làm con tin

Mâu thuẫn về đất đai, ông Thìn khống chế bà Đông ở trong nhà. Nghi phạm đánh vợ sau đó tẩm xăng vào người nạn nhân, dùng dao, súng đe dọa sẽ giết.

Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đang tạm giữ hình sự Đào Ngọc Thìn (58 tuổi) để điều tra về các hành vi Đe dọa giết người, Bắt giữ người trái pháp luật, Cố ý gây thương tích và Tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép.

Theo cơ quan chức năng, năm 2016, ông Thìn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Đông (40 tuổi) cùng mua một mảnh đất. Giấy tờ mảnh đất này được bà Đông cất giữ.

Thời gian gần đây, nghi phạm cần tiền trả nợ và chi tiêu nên yêu cầu vợ đưa giấy tờ để bán bớt đất. Tuy nhiên, bà Đông không đồng ý. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Đào Ngọc Thìn. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Trưa 15/5, nghi phạm và vợ cãi vã về chuyện đất đai. Ông Thìn khóa trái cửa, dùng ghế đánh bà Đông. Người chồng còn lấy súng, dao và tẩm xăng vào người vợ đe dọa sẽ giết. Vụ việc được người dân báo với cơ quan chức năng.

Công an huyện Bình Xuyên sau đó phối hợp với Công an xã Trung Mỹ có mặt tại hiện trường, lên phương án giải cứu con tin. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết ngôi nhà nơi nghi phạm khống chế vợ nằm dưới chân núi, bị khóa trái cửa.

Thời điểm đó, lực lượng chức năng nhận định Thìn đang rất hung hãn, lại sử dụng vũ khí nóng. Vì vậy, nếu không khéo léo, cẩn thận trong việc tiếp cận, con tin sẽ gặp nguy hiểm.

Sau khi được cảnh sát vận động, Thìn chịu thả vợ ra ngoài. Tuy nhiên, người đàn ông này kiên quyết cố thủ.

Thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã tấn công vào ngôi nhà, khống chế, bắt giữ thành công Đào Ngọc Thìn.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 con dao, một khẩu súng kíp, 2 viên đạn và một lựu đạn tự chế.