Giải Cống hiến làm mới

Trở lại sau một năm vắng bóng, giải Âm nhạc Cống hiến có một số thay đổi. Trong đó, nhà báo không còn giữ toàn quyền "cầm cân nảy mực".

MONO góp mặt ở nhiều hạng mục đề cử.

Ngày 5/1, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến tuyên bố khởi động mùa giải mới. Tuy nhiên, năm nay ban tổ chức mở rộng thành Giải thưởng Cống hiến, bao gồm 2 hệ thống giải là Giải Cống hiến Âm nhạc và Giải Cống hiến Thể thao.

Ở Giải Cống hiến Âm nhạc, 4 hạng mục gồm Chương trình của năm, Album của năm, Nhà sản xuất của năm và Nhạc sĩ của năm theo phương thức bầu chọn truyền thống với sự tham gia của báo giới. 5 hạng mục còn lại gồm Bài hát của năm, Music video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Nam ca sĩ của năm và Nữ ca sĩ của năm được quyết định dựa trên bình chọn của nhà báo theo dõi âm nhạc và khán giả. Vòng đề cử diễn ra ngày 4/1-6/2.

Hạng mục Nam ca sĩ của năm và Nữ ca sĩ của năm đang gây thắc mắc. Một số ý kiến cho rằng việc chia này không cần thiết. Bản thân giải Âm nhạc Cống hiến cũng từng có năm chia như vậy, sau đó lại quay trở lại với hạng mục thống nhất là Nghệ sĩ của năm.

Hiện, hạng mục Nghệ sĩ mới của năm đang được công chúng quan tâm bởi có sự cạnh tranh của những gương mặt nổi bật năm qua như MONO, Tăng Duy Tân, HIEUTHUHAI, Mỹ Anh, Wren Evans…

Tăng Duy Tân được đề cử Nghệ sĩ mới của năm và Bài hát của năm.

Trong đó, MONO với bản hit Waiting For You và Tăng Duy Tân với Bên trên tầng lầu là hiện tượng âm nhạc năm 2022. Hạng mục này còn có MCK, Hoàng Duyên… Từ 10 gương mặt, người đứng đầu bình chọn sẽ được đặc cách vào thẳng đề cử chính thức. 4 đề cử còn lại dựa trên số điểm do khán giả và hội đồng bình chọn.

Waiting For You còn xuất hiện ở danh sách đề cử vòng 1 của hạng mục Music Video của năm để cạnh tranh cùng Gieo Quẻ (Hoàng Thùy Linh), 906090 (Tóc Tiên), Diễn viên tồi (Đen), Có không giữ mất đừng tìm (Trúc Nhân)…

Ở hạng mục Bài hát của năm, Bên trên tầng lầu, Waiting For You tiếp tục góp mặt… Cạnh tranh ở giải thưởng này hiện có Vẽ đường cong, Đến giờ cơm, Gieo quẻ, Cô ta, Ngày đầu tiên… MONO hiện góp mặt ở 3 hạng mục và là một trong những ca sĩ có nhiều đề cử nhất.

Hai hạng mục còn lại là Nữ ca sĩ của năm có Hoàng Thùy Linh, Phùng Khánh Linh, Amee, Tóc Tiên… Nam ca sĩ của năm ghi nhận sự cạnh tranh giữa Tùng Dương, Trúc Nhân, Noo Phước Thịnh…

Hiện tại, theo thông báo trên trang web chính thức của giải thưởng, khán giả bình chọn theo mức khác nhau, từ 20 đến 2.000 sao. Tuy nhiên, khán giả phải bỏ tiền để mua sao bình chọn với mức phí 10.000 đồng tới 1 triệu đồng. Đây là mức giá được đánh giá khá cao.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến là giải thưởng thường niên do báo Thể thao và Văn hóa khởi xướng. Giải thưởng dừng một năm là 2021. Trước đây, bản sắc của giải thưởng là các phóng viên theo dõi mảng âm nhạc của các cơ quan báo đài trên toàn quốc bình chọn. Tiêu chí của giải là lựa chọn các tác giả, tác phẩm, chương trình: "Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng".