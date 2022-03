Giá vé máy bay đi Phú Quốc đạt đỉnh

Nhiều đơn vị kinh doanh combo du lịch nhận định khó có điểm đến nào sở hữu sức hút lớn hơn Phú Quốc (Kiên Giang) trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

"Phú Quốc chắc chắn là điểm đến đông khách nhất ở Việt Nam dịp 30/4 năm nay. Từ Tết đến giờ, Phú Quốc lúc nào cũng trong tình trạng 'thất thủ'. Có tới 90% khách của tôi đợt này quan tâm về các combo đi Phú Quốc", bà Hoàng Tuyết, Giám đốc công ty lữ hành Top One Travel, chia sẻ.

Đắt hơn đi Singapore

Đa số đại lý combo du lịch đều nhận xét giá vé máy bay đi Phú Quốc đã tăng chóng mặt từ đầu năm. Trước đó, các hãng hàng không từng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi giá vé tốt. Chỉ những ai "săn" được từ đầu năm mới có thể đi du lịch với mức giá dễ chịu dịp lễ 30/4-1/5. Hiện tại, nhiều bên nhận xét giá vé máy bay đi Phú Quốc "đang ở mức trên trời".

Theo tìm hiểu của phóng viên, giá vé máy bay đi Phú Quốc (từ Hà Nội) trong tháng 4 (chưa tính dịp lễ) đang rất cao (khoảng 5-6 triệu đồng/người/khứ hồi). Những người làm du lịch cho biết mức giá này thậm chí còn cao hơn đi Singapore, Malaysia. Nếu đặt vé từ tuần trước, số tiền bạn phải trả để mua vé máy bay đi Singapore, Malaysia chỉ vào khoảng 2-3 triệu đồng/người/khứ hồi.

Giá vé máy bay đi Phú Quốc tăng chóng mặt do nhu cầu lớn từ du khách. Ảnh: Phạm Huyền.

"Tôi tính trung bình giá vé máy bay đi Phú Quốc dịp lễ khoảng 6,8 triệu đồng/khứ hồi/người. Phòng khách sạn cho 3-4 đêm vào khoảng 3-4 triệu đồng. Đó là chưa kể phí tham quan, ăn uống. Du khách đi dịp lễ mà không đặt sớm sẽ tiêu khoảng 12-13 triệu đồng/người dịp này. Nếu mua được combo du lịch hay đi tour sẽ rẻ hơn", bà Phạm Huyền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vương Xanh, nói.

Bà Huyền chia sẻ thêm các hãng hàng không thỉnh thoảng lại tung ra vé máy bay giá rẻ nhưng thường vào giữa đêm. Do đó, khách hàng bình thường khó biết để "săn" được giá tốt.

Thực tế, du khách có khá nhiều lựa chọn cho dịp nghỉ lễ năm nay khi các điểm du lịch đều đã hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Phú Quốc vẫn là lựa chọn hàng đầu so với Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng hay Đà Lạt (Lâm Đồng) dù giá vé máy bay "cao vống".

Lý giải về điều này, đại diện Top One Travel chia sẻ: "Đà Nẵng là chặng bay ngắn, có giá tương đối mềm. Tuy nhiên, cả Đà Nẵng hay Nha Trang đều là những điểm đến đã nổi tiếng quá lâu, có người đi tới cả chục lần. Trong khi đó, Phú Quốc lại mới nổi khoảng 5-6 năm trở lại và ngày càng có thêm nhiều khu vui chơi, resort đẹp".

Giá combo về gần đỉnh

Giá combo du lịch sẽ phụ thuộc tới 70% vào giá vé máy bay và thường biến động theo giá vé máy bay. Trong khi đó, đa phần các khách sạn từ 3 sao trở lên đều đã công bố giá từ đầu năm cho các dịp ngày thường, lễ, ngày cao điểm, ngày đỉnh điểm.

Sau thời gian dài hưởng ưu đãi, kích cầu, du khách Việt chuẩn bị phải tập quen với mức giá như cũ. Ảnh: Sunset Sanato.

Do đó, chỉ có giá vé máy bay là biến động. Hiện tại, khi so sánh với giá trước dịch, đại diện công ty du lịch Best Price nhận thấy giá vé máy bay đang cao hơn từ 30-50%. Thậm chí một số ngày đỉnh điểm giá vé cao gấp đôi ngày thường. Điều đó dẫn tới giá combo năm nay nhìn chung cao hơn 2 năm trở lại đây.

"Nó gần như về gần đỉnh năm 2019", ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của công ty, nhận xét.

Kỳ nghỉ giỗ Tổ không quá 'hot'

Đây là nhận định của nhiều công ty về xu hướng chọn thời gian du lịch của du khách Việt trong tháng 4 - thời điểm có tới 2 đợt nghỉ lễ. Theo họ, kỳ nghỉ 30/4-1/5 thu hút nhiều người quan tâm hơn.

Tâm lý khách Việt trước nay thường coi 30/4-1/5 là kỳ nghỉ lễ lớn nên muốn đi du lịch vào dịp này. Ngoài ra, các công ty cũng thường có khoản thưởng vào dịp này nên nhu cầu đi chơi của mọi người sẽ cao hơn. Quan trọng hơn, vào dịp nghỉ lễ năm nay, kỳ nghỉ 30/4-1/5 có tới 4 ngày nghỉ còn dịp 10/3 chỉ có 3 ngày.

Thực tế, theo số liệu thống kê từ một số công ty lữ hành, lượng khách đặt dịch vụ du lịch vào 2 dịp này chênh nhau tương đối nhiều (70% so với 30%). Do đó, nếu không muốn chịu mức giá quá cao và cảnh du lịch chen chúc, dịp 10/3 âm lịch (được nghỉ ngày 9-11/4) có thể xem là thời điểm tốt để du khách đi du lịch.

Du khách cần sớm quyết định ngày đi du lịch để tránh tình trạng giá bị đẩy lên quá cao. Ảnh: Movenpick.

Trong trường hợp vẫn muốn đi du lịch dịp 30/4-1/5 nhưng chưa đặt vé máy bay hay phòng khách sạn, bạn nên sẵn sàng tinh thần số tiền phải trả sẽ còn cao hơn nữa, đặc biệt nếu điểm đến của bạn là Nha Trang, Đà Nẵng hay Đà Lạt.

Về phần Phú Quốc, bà Hoàng Tuyết nhận xét giá vé máy bay đi tới đây đã gần như chạm đỉnh, khó tăng thêm. Tuy nhiên, nếu đặt quá sát ngày, du khách sẽ không còn nhiều lựa chọn về giờ bay, phòng khách sạn ưng ý.

"Thực tế, nhiều gia đình đến giờ cũng chưa mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Họ đang chờ lịch thi cuối kỳ của con hoặc lịch nghỉ hè để quyết định", bà Tuyết nói.