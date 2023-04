Giá vé giảm, số chuyến bay đến Nha Trang tăng đột biến trước lễ

Ngày 27/4-3/5 sẽ có khoảng 454 lượt bay nội địa cất, hạ cánh đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tăng 24% so với cùng kỳ và tăng 57 lượt chuyến so với cách đây 5 ngày (17/4).

Nhà hát Đó với vỡ diễn Life Puppets - Rối mơ là một trong nhiều sản phẩm du lịch mới của ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Ngày 21/4, theo lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, kế hoạch bay dịp lễ 30/4-1/5 có sự thay đổi khi các hãng hàng không đang điều chỉnh giá vé.

Chuyến bay đến Nha Trang tăng đột biến

Theo số liệu thống kê ngày 15/4 của cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, ngày 27/4-3/5 dự kiến có 397 chuyến bay nội địa đến Nha Trang - Khánh Hòa, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó số chuyến bay quốc tế đến Khánh Hòa dự kiến khoảng 166 lượt chuyến, tăng khoảng 3%.

Tuy nhiên, đến ngày 20/4, số chuyến bay đến Cam Ranh tăng đột biến. Cụ thể, có 454 lượt chuyến quốc nội, tăng 24% so với cùng kỳ và tăng 57 lượt chuyến so với cách đây 5 ngày. Riêng chuyến bay quốc tế không có sự thay đổi nhiều khi có thêm 10 lượt chuyến, tức tăng từ 166 lượt chuyến lên 176 lượt chuyến.

Lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Cam Ranh lý giải việc số chuyến bay tăng xuất phát từ công tác điều chỉnh giá vé của các hãng hàng không và nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ tăng.

“Số chuyến bay thống kê vào ngày 20/4 sẽ không có sự thay đổi nhiều trong những ngày sắp tới”, vị lãnh đạo này thông tin.

Ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa kỳ vọng đón lượng lớn du khách dịp lễ. Ảnh: Hoàng Sơn.

Còn lãnh đạo Hội khách sạn Khánh Hòa nhận định dù số chuyến bay đến Khánh Hòa có tăng nhẹ so với cùng kỳ, so với việc người lao động được nghỉ tới 5 ngày liên tiếp dịp lễ thì con số trên không đáng kể. Vị này cho biết ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa vẫn kỳ vọng lớn vào các nhóm khách lẻ, đi theo gia đình hoặc bạn bè là chính.

Hiện, trên địa bàn TP Nha Trang có khoảng 80% khách sạn 3-5 sao và khu vui chơi, dịch vụ trên địa bàn đã mở cửa để phục vụ du khách.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, nếu khách du lịch có tăng đột biến dịp lễ 30/4-1/5, địa phương không lo ngại việc quá tải.

Khảo sát các khách sạn ở Nha Trang cho thấy lượng khách đặt phòng dịp 30/4-1/5 chưa cao. Cụ thể, những khách sạn mặt tiền đường Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai… chỉ mới đạt khoảng 50% công suất, trong khi đó một số resort đạt khoảng 70%.

Theo chủ các khách sạn, số khách đặt phòng tăng nhẹ dịp gần đến ngày nghỉ lễ. Đây là tín hiệu đáng mừng vì chỉ cách đây 5 ngày, công suất phòng rất thấp. Theo thống kê ngày 17/4, nhiều khách sạn dọc đường biển Trần Phú (TP Nha Trang) công suất buồng phòng chỉ đạt khoảng 30-40%.

Kỳ vọng nhóm khách lẻ

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Chi hội phó Chi hội Lữ hành, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết cách đây gần một tuần cước vận tải cao, nhất là vé máy bay nên nhiều đoàn khách lớn đã lùi kế hoạch đến Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp lễ và hè.

“Đối với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, xu hướng du lịch với gia đình và nhóm bạn bằng xe cá nhân có khả năng tăng như dịp Tết Nguyên đán. Do đó, một số doanh nghiệp đã tập trung đón khách theo xu hướng online phục vụ trong ngày, tour ghép cho các nhóm khách lẻ”, ông Nguyên nhận định.

Khách sạn, cơ sở lưu trú ở Nha Trang đa phần đã mở cửa, sửa sang cơ sở vật chất để đón khách. Ảnh: Xuân Hoát.

“Thông tin giá cước vận tải, đặc biệt là giá vé máy bay hạ thời gian qua khiến nhiều du khách quyết định đi Nha Trang - Khánh Hòa nghỉ dưỡng dịp lễ. Dù thông tin khách sẽ tăng dịp lễ mới xuất hiện, chúng tôi không bị động vì đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước. Công tác nhân sự, sửa sang cơ sở vật chất đã được thực hiện trong và sau Tết nên khách đến đông vẫn có thể đáp ứng”, ông Trần An, chủ một khách sạn trên đường Trần Phú, nói.

Cũng theo ông An, ngoài việc chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, con người, nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu du lịch cũng được doanh nghiệp thực hiện.

“Giá phòng ở Nha Trang hiện khá thấp nên thoải mái cho du khách lựa chọn. Ngoài ra, thời gian gian này nhiều công ty, đơn vị du lịch cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới với hy vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan của du khách dịp này”, ông An nói thêm.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, với việc ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, như dự án Nhà hát Đó - biểu diễn chương trình Life Puppets - Rối mơ, du lịch đồng quê, điểm tham quan di tích được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến Nha Trang - Khánh Hòa.

“Việc du lịch Nha Trang - Khánh Hòa có thêm sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ tạo sự kích cầu cho ngành du lịch địa phương sớm đạt được kế hoạch năm nay là đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng ”, lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa kỳ vọng.

Để đảm bảo an toàn cho du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa dịp lễ 30/4-1/5, Sở Du lịch Khánh Hòa đã có các văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch...

Du khách gặp vấn đề phát sinh khi du lịch tại Khánh Hòa có thể gọi đường dây nóng 24/7 theo số 0947.528.000, số máy lẻ *2258 hoặc đến các trạm hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú để được hướng dẫn, hỏi thông tin du lịch, bản đồ du lịch, chỉ đường, đổi ngoại tệ, phản ánh các vấn đề bức xúc.