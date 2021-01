Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện vào khoảng 51,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá các doanh nghiệp vàng trong nước đưa ra trên dưới 5 triệu đồng.

Sau cú lao dốc xuống vùng 1.810 USD /ounce phiên sớm đầu tuần này, giá vàng thế giới phiên 18/1 (giờ Mỹ) tăng trở lại. Giá chủ yếu dao động quanh vùng 1.840 USD /ounce. Đến cuối ngày 18/1, giá vàng trên sàn New York đóng cửa ở mức 1.837,4 USD /ounce, tăng hơn 9 USD so với cuối tuần trước.

Đây là phiên tăng đầu tiên của kim loại quý thế giới sau 3 phiên giảm liên tiếp tuần trước. Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện phổ biến ở mức 1.836,4 USD /ounce, cũng cao hơn gần 8 USD so với đóng cửa cuối tuần trước.

Tuy nhiên, trên sàn Comex, giá vàng tương lai giao tháng 3 đêm qua giảm 24,2 USD , xuống mức 1.829,1 USD /ounce.

Thị trường vàng quốc tế biến động liên tục sau khi tụt xuống đáy 1 tháng rưỡi cuối tuần trước. Giá kim quý đã tăng trở lại nhưng mức tăng không mạnh bất chất việc thị trường chứng khoán giảm mạnh.

Theo giới chuyên gia, giá vàng tăng trở lại chủ yếu do lực cầu bắt đáy khi giá mặt hàng này chạm mức đáy 1.810 USD /ounce trong phiên sớm tuần này.

Đại diện một doanh nghiệp vàng lớn tại TP.HCM cho biết diễn biến phức tạp của đại dịch tiếp tục đe dọa nền kinh tế Mỹ và làm gia tăng khả năng trì hoãn gói cứu trợ 1.900 tỷ USD . Điều này góp phần tác động đến sự gia tăng nhu cầu nắm giữ tiền mặt để chủ động hơn của nhà đầu tư.

Đồng thời, xu hướng này cũng lý giải nguyên nhân giá vàng liên tục điều chỉnh trong thời gian qua, bất chấp những dữ liệu kinh tế không mấy sáng sủa đã được công bố và dự báo về viễn cảnh lạm phát không tránh khỏi.

Ngoài ra, kim quý còn chịu áp lực do đồng USD mạnh lên trong phiên đầu tuần. Đêm qua, có thời điểm chỉ số DXY đo sức mạnh đồng bạc xanh tăng lên tới gần vùng 91 điểm, cao nhất một tháng gần đây. Điều này tạo áp lực trực tiếp lên vàng khiến giá không tăng được nhiều như nhu cầu bắt đáy thực tế của nhà đầu tư.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng do Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết khu vực TP.HCM sáng nay phổ biến ở mức 55,9 - 56,45 triệu/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chiều qua nhưng tăng hơn 100.000 đồng so với cùng giờ sáng 18/1.

Tương tự, giá vàng SJC bán ra khu vực Hà Nội hiện cũng phổ biến ở mức 56,47 triệu đồng/lượng, cao hơn 100.000 đồng.

Tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 55,85 triệu/lượng (mua) và 56,4 triệu/lượng (bán), cao hơn 100.000 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 55,83 triệu/lượng, tăng 130.000 đồng so với chiều qua, nhưng giá bán ra tại đây hiện ở mức 56,33 triệu/lượng, giảm 20.000 đồng.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 51,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra trên dưới 5 triệu/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất giữa 2 thị trường trong nhiều năm trở lại đây.