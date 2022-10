Giá vàng tăng ngược dòng chứng khoán

Trong khi thị trường chứng khoán lao dốc phiên đầu tuần, giá vàng trong nước lại tiếp đà phục hồi tích cực, giá vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp đã tăng 400.000-500.000 đồng.

Giá vàng trong nước tăng vọt trong phiên đầu tuần, khi mà thị trường chứng khoán lao dốc. Ảnh: Chí Hùng.

Phiên giao dịch đầu tuần hôm nay (3/10) ghi nhận biến động rất mạnh trên các thị trường tài chính. Trong đó, thị trường chứng khoán đã chứng kiến phiên giao dịch tiêu cực nhất từ đầu năm đến nay khi chỉ số VN-Index giảm tới 45,67 điểm (4,03%) xuống 1.086,44 điểm. Tương tự, chỉ số HNX-Index cũng giảm 12,09 điểm (4,83%) xuống 238,17 điểm.

Diễn biến kể trên đã đưa thị trường chứng khoán Việt Nam rơi xuống vùng thấp nhất kể từ tháng 2/2021 đến nay.

Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng giảm mạnh của chứng khoán, giá vàng trong nước phiên hôm nay lại tiếp tục ghi nhận đà phục hồi tích cực, đặc biệt là mặt hàng vàng nhẫn.

Trong hôm nay, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng 200.000-400.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước và đã tăng gần 1,35 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện chấp nhận mua vào vàng nhẫn 99,99% ở mốc 51,95 triệu đồng/lượng và bán ra ở mốc 52,95 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn do Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chế tác hiện được mua vào ở mức 51,9 triệu/lượng và bán ra ở 53 triệu đồng, cũng tăng gần nửa triệu đồng so với phiên 1/10. Giá vàng 24K tại đây hiện phổ biến giao dịch quanh mức 51,5 - 52,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 350.000 đồng/lượng so với phiên liền trước. Nếu so với một tuần trước, giá vàng nhẫn tại PNJ đã tăng tới 700.000 đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ GIAO DỊCH VÀNG NHẪN SJC 99,99% GẦN ĐÂY Nguồn: SJC; Tổng hợp Nhãn 27/9





28/9





29/9





30/9





1/10





2/10 3/10

Hiện tại Mua vào triệu đồng/lượng 50.25 50.15 50 50.15 49.8 50.4 50.1 50.25 50.75 50.85 50.6 50.75 50.95 51.25 51.55 51.45 51.25 51.65 51.65 51.65 51.65 51.8 51.95 51.95 Bán ra

51.15 51.05 50.9 51.05 50.7 51.3 51 51.15 51.65 51.75 51.5 51.65 51.85 52.25 52.55 52.45 52.25 52.65 52.65 52.65 52.65 52.8 52.95 52.95

Tập đoàn Phú Quý hiện mua vào vàng nhẫn ở 51,9 triệu và bán ra ở mức 52,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu chấp nhận mua vào ở mức 51,91 triệu/lượng và bán ra ở mức 52,71 triệu/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng. Còn tại Công ty Vàng Mi Hồng, giá vàng 24K được niêm yết ở mốc 51,6 - 52,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 400.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán.

Việc giá vàng nhẫn tăng cho thấy kim loại quý đang trở thành kênh trú ẩn được ưa chuộng, nhu cầu của nhà đầu tư tăng cao trong bối cảnh các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn hơn.

Với mặt hàng vàng miếng, dù không ghi nhận mức tăng cao như vàng nhẫn, giá bán ra tại hầu hết doanh nghiệp trong nước hiện cũng tăng 100.000-200.000 đồng so với cuối tuần trước.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý SJC hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 65,4 triệu đồng/lượng (mua) và 66,4 triệu/lượng (bán), tăng 100.000 đồng so với cuối tuần trước. Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán hiện ở mức 1 triệu đồng/lượng khiến những người mua vàng cuối tuần trước đến nay đã chịu khoản lỗ 900.000 đồng/lượng.

Tuy vậy, xét trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã duy trì đà tăng liên tục từ ngày 28/9 đến nay.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng hiện cũng phổ biến giao dịch ở mức 65,5 - 66,5 (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Hệ thống cửa hàng của PNJ và Mi Hồng hôm nay cùng tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng/lượng cho mỗi chiều, hiện phổ biến ở mức 65,4 triệu/lượng (mua) và 66,4 triệu/lượng (bán).