Giá vàng tăng mạnh vào tuần tới?

Sau khi tăng trở lại vùng trên 1.725 USD cuối tuần này, giá vàng được dự báo tiếp đà hồi phục và kiểm tra lại vùng 1.760-1.780 USD trong tuần tiếp theo (15-20/3).

Cả thị trường vàng trong nước và thế giới đã khép lại tuần giao dịch thứ hai của tháng 3 với xu hướng tăng trở lại.

Tuần tăng giá vừa qua cũng chấm dứt đà giảm giá 4 tuần liên tiếp với cả kim quý thế giới và trong nước.

Trong đó, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đóng cửa ở mức 1.727,9 USD /ounce, cao hơn 45 USD so với đầu tuần, tương đương mức tăng ròng 2,7%. Tương tự, giá vàng miếng trong nước do Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết ở mức 55,35 - 55,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng gần nửa triệu đồng so với đầu tuần.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh tuần này chủ yếu do đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Ngoài ra, tâm lý tích cực của các nhà đầu tư cũng là nguyên nhân giúp vàng có tuần tăng đầu tiên kể từ tháng 2/2021.

Theo các chuyên gia, tâm lý tiêu cực trên thị trường vàng đã thay đổi khi kim loại quý đóng cửa tuần gần nhất trên vùng 1.725 USD /ounce. Điều này cũng đồng nghĩa với việc kim quý đã tìm được đáy ngắn hạn trước đó.

Tâm lý này xuất hiện sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD với tất cả người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đáng chú ý, 1.400 USD tiền mặt sẽ được chuyển trực tiếp cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có thu nhập thấp hơn 80.000 USD /năm.

Điều này đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát của Mỹ tăng cao ngay trong năm 2021.

Nhiều nhà phân tích cho rằng khoản chi kích thích tài khóa kể trên sẽ hỗ trợ lâu dài cho kim loại quý. Tuy nhiên, một số cho rằng gói cứu trợ có thể thúc đẩy kỳ vọng tăng trưởng kinh tế nói chung và thị trường cổ phiếu, trái phiếu nói riêng tăng cao hơn.

Theo ông Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures & Options LLC mức tăng giá của vàng tuần này vẫn chưa tương xứng với gói kích thích 1.900 tỷ USD được thông qua. Vị chuyên gia cho rằng nếu vàng không thể tăng cao hơn nữa sau thông tin này, sẽ rất ít động lực đẩy giá vàng tiếp tục đi lên.

Cuộc khảo sát giá vàng tuần tới (15-20/3) của Kitco đã cho kết quả tích cực nhất từ đầu tháng 2/2021 khi số lượt dự báo tăng chiếm đa số với cả nhóm chuyên gia phân tích và nhà đầu tư cá nhân.

Cụ thể, trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát, có 6 người (38%) dự báo giá vàng tăng tuần tới. Trong khi đó, có sự chia rẽ cân bằng giữa các chuyên gia dự báo giảm và trung lập khi mỗi bên đều có 5 người, tương đương 31%. Điều này cho thấy mỗi chuyên gia phân tích đều có cái nhìn khác nhau về gói cứu trợ 1.900 tỷ USD mà Mỹ mới thông qua.

Với các nhà đầu tư cá nhân, tâm lý tích cực đã quay trở lại khi có tới 1.003/1.611 người tham gia dự báo kỳ vọng giá vàng tăng tuần tới, số này tương đương 62% lượt bình chọn tuần này. Ngược lại, có 364 người (23%) cho rằng giá vàng sẽ chịu áp lực giảm và 244 người khác (15%) cho rằng giá sẽ đi ngang vùng 1.725 USD hiện tại.

Mốc giá được các chuyên gia dự báo tăng tuần tới đưa ra cho vàng là quanh vùng 1.760 USD /ounce, tức tăng hơn 30 USD từ vùng giá hiện tại. Thậm chí, nếu vàng có thể trở lại mốc 1.760 USD vào đầu tuần, thị trường có thể chứng kiến vàng giao dịch quanh vùng 1.800 USD ngay tuần sau.

Theo ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cao cấp của RJO Futures, vàng đang cố gắng tìm lại các mốc hỗ trợ quan trọng, và kim loại quý cần lấy lại mốc 1.760 USD để chính thức trở lại xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu không thể trở lại vùng giá này, kim quý sẽ đối mặt với áp lực giảm về vùng 1.600 USD /ounce.

Trong khi đó, ông Adam Button, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại Forexlive tin rằng vàng đã trở lại xu hướng tăng khi tìm được mốc hỗ trợ cứng quanh vùng 1.680 USD , cũng là vùng giá thấp nhất tuần này. Vùng giá theo dõi tiếp theo với kim loại quý là 1.760- 1.780 USD /ounce.