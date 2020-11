Giá vàng tăng cao nhất 2 tháng

Dù tăng chậm hơn diễn biến của giá vàng thế giới, vàng miếng trong nước hiện được bán ra ở vùng giá cao nhất 2 tháng, đạt 56,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới đã khép lại tuần giao dịch đầu tháng 11, cũng là tuần trùng với sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ. Kim loại quý đã có tuần giao dịch đúng với dự báo của hầu hết chuyên gia khi tăng một mạch từ vùng 1.878 USD cuối tuần trước lên gần 1.950 USD /ounce hiện tại, tương đương mức tăng gần 4%/tuần.

Trên sàn New York, giá vàng phiên 6/11 (giờ Mỹ) có thời điểm tăng vượt mốc 1.960 USD , mốc cao nhất 3 tháng, nhưng áp lực bán của nhà đầu tư khiến giá vàng có xu hướng giảm dần về cuối phiên và đóng cửa ở 1.949,8 USD /ounce, tăng 0,2 USD so với phiên liền trước. Tính riêng tuần này, giá vàng trên sàn New York đã tăng hơn 70 USD /ounce.

Giá vàng miếng tăng chậm

Vàng giao ngay trên sàn Kitco đêm qua chủ yếu giao dịch quanh vùng giá 1.950 USD với biên độ +/- 10 USD . Kết thúc phiên cuối tuần, giá vàng trên sàn này cũng đóng cửa ở mức gần 1.950 USD /ounce, cao nhất kể từ giữa tháng 9.

Giá vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex đêm qua giao dịch lần cuối ở mức 1.943,2 USD /ounce, giảm nhẹ so với ngày thứ 5 (giờ Mỹ).

Không có mức tăng mạnh như giá vàng thế giới nhưng kim loại quý trong nước cũng ghi nhận tuần giao dịch tích cực đầu tháng 11 với việc giá bán ra tại hầu hết doanh nghiệp đều giữ xu hướng tăng so với tuần trước, hiện phổ biến ở mức 56,8 triệu/lượng, cao nhất 2 tháng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 56,3 - 56,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. So với cuối tuần trước, giá vàng tại đây đã tăng 550.000 đồng ở cả 2 chiều.

Tại Hà Nội, giá vàng SJC bán ra hiện phổ biến ở mức 56,82 triệu/lượng, cao hơn 2% so với cuối tuần trước.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng tại 4 khu vực TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội ở mức 56,2 triệu/lượng (mua) và 56,75 triệu/lượng (bán), tăng lần lượt 100.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Đây cũng là giá bán cao nhất mà PNJ niêm yết với mặt hàng vàng miếng kể từ đầu tháng 9.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 56,2 triệu/lượng và bán ra ở 56,7 triệu/lượng, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn khoảng 2 triệu đồng so với giá quy đổi của vàng thế giới (54,8 triệu/lượng).

Giá vàng sẽ trở lại mốc 2.000 USD /ounce?

Trong phiên giao dịch cuối tuần 6/11 (giờ Mỹ), giá vàng chủ yếu hưởng lợi từ những thông tin có sẵn phiên liền trước. Trong đó, thị trường vàng hưởng lợi trực tiếp từ việc đồng USD suy yếu khi nhiều nhà đầu tư tin rằng ông Biden sẽ chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Giá vàng miếng trong nước đang ở vùng cao nhất 2 tháng gần đây. Ảnh: Chí Hùng.

Theo dữ liệu của Kitco Gold Index, trong đà tăng gần 2,5% của giá vàng thế giới từ phiên thứ 5, sự suy yếu của đồng USD chỉ chiếm khoảng 1/3, phần lớn còn lại đến từ việc nhà giao dịch đặt giá mua kim loại quý cao hơn.

Cũng trong hôm qua, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã ra thông báo duy trì mức lãi suất gần 0%, mức thấp kỷ lục của cơ quan này. Fed cũng cho biết hoạt động kinh tế đã được cải thiện nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với dự báo đầu năm nên cần thiết duy trì chính sách tiền tệ thấp để hỗ trợ.

Các thông tin kể trên cùng với việc giá vàng đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.940 USD /ounce nên nhiều chuyên gia dự báo các quỹ đầu tư lớn sẽ sớm gia nhập thị trường sau thời gian dài quan sát.

Ông Afshin Nabavi, Phó chủ tịch Trung tâm kinh doanh vàng MKS SA cho biết sự không chắc chắn trong kết quả cuộc bầu cử cùng làn sóng Covid-19 thứ hai có thể giúp giá vàng tăng trở lại mức 2.000 USD /ounce trong thời gian ngắn.

Lãnh đạo trung tâm giao dịch vàng cho biết nền kinh tế đang gặp khó khăn nên các gói kích thích sẽ tiếp tục được tung ra, tiền sẽ được in nhiều hơn và kim loại quý được hưởng lợi.