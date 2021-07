Giá vàng miếng tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng

Do các doanh nghiệp giữ chênh lệch giá trong nước và thế giới ở mức cao, giá thế giới tăng đã đẩy vàng miếng trong nước lên vùng cao nhất kể từ tháng 9/2020.

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua phiên giao dịch tích cực nhất kể từ tháng 7 khi cả vàng giao ngay và tương lai đều tăng hai chữ số.

Trong đó, giá vàng giao ngay trên sàn New York đêm qua (giờ Việt Nam) đã tăng 20 USD , đóng cửa ở mức 1.827,3 USD /ounce. Tương tự, giá vàng trên sàn Kitco hiện phổ biến giao dịch quanh mức 1.825,7 USD /ounce, cao hơn 19 USD so với cuối phiên liền trước.

Việc tăng mạnh trong phiên đêm qua đã giúp giá kim loại quý giao ngay trở lại vùng cao nhất 1 tháng.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng lương lai giao tháng 8 đêm qua cũng tăng 18,7 USD /ounce, hiện cố định ở mức 1.828,6 USD /ounce. Đây là vùng giá tích cực nhất mà vàng tương lai ghi nhận được từ đầu tháng 7.

Theo các chuyên gia, diễn biến của thị trường vàng phiên vừa qua chủ yếu đến từ phản ứng của các nhà đầu tư trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) về lạm phát.

Giá vàng thế giới hồi phục lên vùng cao nhất 1 tháng gần đây. Nguồn: Tradingview.

Cụ thể, phát biểu trước hội đồng quản trị dịch vụ tài chính, ông Jerome Powell cho biết lạm phát đã tăng đáng kể và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới trước khi điều chỉnh cân bằng trở lại.

Vị chủ tịch FED cũng thừa nhận lạm phát đã tăng cao hơn mức FED kỳ vọng. Tuy nhiên, ông Powell cho rằng mức lạm phát này sẽ sớm giảm xuống.

Có 2 chỉ số được dùng để đánh giá tỷ lệ lạm phát là CPI (chỉ số giá tiêu dùng) và PCE (chỉ số giá chi tiêu cá nhân). FED thường xuyên sử dụng chỉ số PCE để đo lường tỷ lệ lạm phát.

Tuy nhiên, hiện chỉ số PCE của Mỹ cũng đã tăng lên mức 3,4%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà FED đặt ra cho cả năm. Trong khi đó, chỉ số CPI tháng 6 của Mỹ đã tăng 0,9% so với tháng trước, đưa tỷ lệ lạm phát lên 5,4% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ cuộc suy thoái năm 2008.

Tuy vậy, chủ tịch FED vẫn khẳng định rằng phần lớn áp lực lạm phát chỉ là tạm thời và chỉ số PCE sẽ giảm xuống 2,1% vào năm 2022 và 2,2% trong năm 2023.

Với những kỳ vọng này, ông Powell cho biết FED sẽ tiếp tục sử dụng chính sách tiền tệ nới lỏng như hiện tại để hỗ trợ nền kinh tế. Bao gồm các biện pháp mua nợ với giá trị 120 tỷ USD mỗi tháng và giữ lãi suất điều hành ở mức gần 0%.

Thông tin này ngay sau đó đã tạo tâm lý tích cực trong giới đầu tư vàng, đẩy giá kim loại quý lên vùng cao nhất 1 tháng.

Tại thị trường trong nước, việc các doanh nghiệp giữ chênh lệch giá bán cao hơn nhiều so với thế giới đã khiến giá vàng miếng tăng lên vùng cao nhất kể từ tháng 9/2020.

Cụ thể, giá vàng miếng do Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết hôm nay ở mức 56,85 - 57,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Đây là mức tăng/phiên mạnh nhất mà vàng miếng SJC ghi nhận được trong tháng 7.

Tương tự, giá vàng SJC bán ra khu vực Hà Nội hiện phổ biến ở 57,62 triệu/lượng, cao nhất 10 tháng gần đây và cao hơn giá cuối tháng 6 khoảng 700.000 đồng.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở 56,85 triệu/lượng (mua) và 57,6 triệu/lượng (bán). So với cuối ngày 14/7, giá vàng do PNJ niêm yết đã tăng 150.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 56,85 triệu/lượng, cao hơn 100.000 đồng và bán ra ở mức 57,57 triệu đồng, tăng 320.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Hiện một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt chỉ có giá 50,8 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn trong nước 6,8 triệu đồng.