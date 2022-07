Giá vàng miếng tăng lại gần 5 triệu đồng/lượng

Giá bán vàng miếng SJC hôm nay tăng thêm 1,2 triệu/lượng, nâng mức tăng từ đáy phiên sáng 19/7 lên gần 5 triệu đồng chiều mua và 4 triệu đồng chiều bán.

Sau khi giảm sốc phiên 18/7 và sáng 19/7, giá vàng miếng trong nước đang ghi nhận xu hướng phục hồi mạnh tại hầu hết doanh nghiệp. Trong đó, chỉ sau 1,5 phiên vừa qua, giá mua vào mặt hàng này đã tăng gần 5 triệu đồng, trong khi giá bán ra tăng xấp xỉ 4 triệu.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hôm nay đã nâng giá giao dịch vàng miếng lên mức 64,7 - 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 1,4 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu chiều bán so với cuối ngày hôm qua (19/7).

Đáng chú ý, trong phiên hôm qua, sau khi lao dốc về vùng 60 triệu/lượng (mua) và 62,5 triệu/lượng (bán) buổi sáng, giá vàng miếng SJC đã ghi nhận xu hướng phục hồi tích cực trong phiên chiều.

Trong đó, giá mặt hàng này chiều 19/7 đã ghi nhận mức tăng lại 3,3 triệu đồng (mua) và 2,8 triệu đồng (bán). Đà phục hồi này thậm chí còn giá vàng miếng SJC đóng cửa phiên 19/7 với giá cao hơn cuối ngày 18/7 liền trước.

Như vậy, trong 1,5 phiên giao dịch gần nhất, giá mua - bán vàng miếng tại SJC đã tăng tổng cộng 4,7 triệu đồng chiều mua và 4 triệu đồng chiều bán, đưa giá mặt hàng này trở lại vùng tương đương cuối tháng 2.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẬT TĂNG MẠNH Diễn biến giá vàng SJC tuần này. Nguồn: SJC; Tổng hợp Nhãn 17/7 8h30 ngày 18/7 10h30 11h30 13h30 15h30 17h30 8h30 ngày 19/7 10h30 11h30 13h30 15h30 17h30 8h30 ngày 20/7 10h30 11h30 13h30 15h30 17h30 Mua vào triệu đồng/lượng 67.35 67.15 65.7 65.2 64.8 61.8 63.5 62 60 62 62 63 63.3 63.5 63.5 63.5 64 64.2 64.7 Bán ra

67.95 67.75 66.4 66 65.8 63.8 64.5 64.45 62.5 64.5 64 65 65.3 65.5 65.5 65.5 65.8 66 66.5

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng miếng tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Cuối ngày hôm nay, PNJ niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 64,5 triệu/lượng và bán ra ở 66,3 triệu, cao hơn 1,2 triệu đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với cuối ngày hôm qua.

Trong phiên 19/7, giá vàng miếng do PNJ niêm yết cũng mở cửa ở mức 63,5 - 65,5 triệu/lượng (mua vào - bán ra), nhưng đã giảm nhanh về vùng 60 - 62,5 triệu/lượng trong buổi sáng. Tuy nhiên, giá vàng miếng tại doanh nghiệp cũng đã ghi nhận đà bật tăng mạnh từ vùng đáy này.

Hiện tại, vàng miếng do PNJ niêm yết đã tăng tổng cộng 4,5 triệu đồng giá mua và 3,8 triệu đồng giá bán so với phiên sáng 19/7.

Biểu đồ giá vàng miếng tại Tập đoàn Vàng bạc DOJI từ đầu tuần này cũng ghi nhận biến động mạnh khi mở cửa tuần ở mức 67,3 - 67,9 triệu/lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, giá kim quý tại đây đã giảm sâu về mức 61,5 triệu/lượng (mua) và 63,8 triệu/lượng (bán) ngay trong phiên 18/7.

Sau khi phục hồi về vùng 63 - 65,5 triệu/lượng vào cuối ngày, giá vàng miếng tại đây một lần nữa lao dốc mạnh về vùng 59,9 - 62 triệu/lượng trong phiên sáng 19/7.

Tương tự SJC và PNJ, đến nay, giá vàng miếng do DOJI niêm yết cũng đã phục hồi về mức 64 - 65,8 triệu/lượng (mua vào - bán ra), dù vẫn thấp hơn 3 triệu đồng so với đầu tuần, nhưng so với phiên sáng 19/7, giá mua vào tại đây đã tăng một mạch 4,1 triệu/lượng trong khi giá bán ra tăng 3,8 triệu đồng.

Ghi nhận trên thị trường, giá mua - bán vàng miếng tại hầu hết doanh nghiệp trong nước hôm nay như Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Phú Quý, Công ty Vàng Mi Hồng đều đã ghi nhận đà phục hồi mạnh.

Hiện giá mua vào phổ biến tại các doanh nghiệp này ở mức trên 64 triệu/lượng và giá bán ra đạt trên 66 triệu đồng, đều cao hơn 4-5 triệu đồng so với mức thấp nhất ghi nhận trong sáng 19/7.