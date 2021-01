Giá vàng miếng tăng cả triệu đồng sau một ngày

Không tăng nhiều so với cuối ngày 11/1, nhưng so với cùng giờ sáng, giá vàng miếng trong nước hôm nay (12/1) đã tăng hơn 1 triệu/lượng nhờ đà tăng trở lại của giá vàng thế giới.

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua phiên giao dịch đầu tuần 11/1 (giờ Mỹ) với biến động thấp, khi giá chủ yếu đi ngang vùng 1.840 USD /ounce, chênh lệch +/- 10 USD .

Trong đó, giá vàng vật chất trên sàn New York đêm qua đóng cửa ở mức 1.843,4 USD /ounce, giảm 6,6 USD so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn 13 USD so với vùng thấp nhất mà kim quý ghi nhận vào đầu phiên giao dịch trên sàn này.

Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sau khi giảm sâu 1.820 USD trong phiên sớm, đến giữa và cuối phiên 11/1 đã ổn định trở lại, hiện giao dịch phổ biến ở mức 1.850,1 USD /ounce. Vùng giá này tương đương cuối tuần trước nhưng cao hơn 30 USD so với mức thấp nhất ghi nhận trong phiên sớm diễn ra hôm qua.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 đêm qua tăng 11,6 USD , hiện cố định ở mức 1.847 USD /ounce.

Tại thị trường trong nước, vàng miếng đang trải qua giai đoạn biến động mạnh khi giá thay đổi cả triệu đồng chỉ sau một ngày.

Giá vàng miếng trong nước đã tăng hơn 1 triệu đồng so với buổi sáng hôm qua (11/1). Ảnh: Chí Hùng.

Cụ thể, mở cửa sáng hôm qua (11/1), do ảnh hưởng của giá vàng thế giới (khi đó giảm về 1.820 USD ), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 54,7 - 55,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng giá mua và 650.000 đồng giá bán so với cuối tuần trước.

Tương tự, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 54,85 triệu/lượng (mua) và 55,45 triệu/lượng (bán), giảm lần lượt 450.000 đồng chiều mua và 550.000 đồng chiều bán.

Tuy nhiên, giá vàng thế giới phục hồi trở lại vùng 1.840- 1.850 USD từ chiều hôm qua đã giúp giá vàng miếng phục hồi nhanh. Trong đó, SJC chốt phiên 11/1 ở mức bán 56,45 triệu/lượng, tăng 1,1 triệu so với buổi sáng. Tương tự, PNJ cũng chốt phiên 11/1 ở 56,4 triệu/lượng, cao hơn gần 1 triệu đồng.

Đến sáng nay, các doanh nghiệp vàng trong nước tiếp tục duy trì mức giá này. Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,9 triệu/lượng (mua) và 56,5 triệu/lượng (bán), tăng nhẹ so với cuối ngày hôm qua và cao hơn cả triệu đồng so với sáng 11/1.

Giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội sáng nay cũng phổ biến ở mức 56,52 triệu/lượng, tăng hơn 1 triệu đồng sau một ngày.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG SJC TẠI TP.HCM Nguồn: SJC Nhãn 8h30 (11/1)

















11h (11/1)

















8h30 (12/1)



Hiện tại Mua vào spline triệu đồng/lượng 54.7 54.75 54.85 54.95 55 55.05 55.1 55.15 55.2 55.3 55.35 55.4 55.35 55.45 55.55 55.65 55.7 55.75 55.8 55.85 55.75 55.8 55.85 55.9 Bán ra spline

55.35 55.4 55.45 55.55 55.6 55.65 55.7 55.75 55.8 55.9 55.95 56 55.95 56.05 56.15 56.25 56.3 56.35 56.4 56.45 56.35 56.4 56.45 56.5

PNJ hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 55,8 triệu/lượng (mua) và 56,4 triệu/lượng (bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 55,8 triệu/lượng, tăng 550.000 đồng so với sáng hôm qua và tăng 150.000 so với buổi chiều. Giá bán ra tại đây hiện ở mức 56,35 triệu/lượng, tăng 450.000 đồng so với buổi sáng nhưng giảm 150.000 đồng so với buổi chiều 11/1.

Theo đại diện một doanh nghiệp vàng lớn tại TP.HCM, nguyên nhân khiến giá vàng miếng giảm mạnh sáng hôm qua do giá vàng thế giới xuống dưới 1.820 USD /ounce.

Đây được xem là vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên trước khi vàng giảm xuống mức 1.800 USD . Việc giá vàng trước đó đã giảm gần 64 USD và xu hướng giảm của kim loại quý thế giới trong phiên sớm đầu tuần này khiến nhiều nhà kinh doanh lo ngại vàng bước vào xu hướng giảm.

Tuy nhiên, sau khi giá thế giới tăng trở lại trên mức trung bình 200 ngày (vùng 1.850 USD /ounce), các nhà kinh doanh đã điều chỉnh lại giá vàng miếng trong nước.

Trong đêm qua, thị trường vàng phục hồi một phần là nhờ thị trường bitcoin có phiên rơi mạnh và đánh mất hơn 18% giá trị. Biến động này đã góp phần đẩy dòng tiền quay ngược trở lại thị trường vàng để bắt đáy.

Song song, diễn biến trên thị trường chứng khoán suốt thời gian vừa qua cũng đã cho thấy tâm lý giao dịch hưng phấn của nhà đầu tư bất chấp nền kinh tế có phục hồi như kỳ vọng hay không. Chính điều này cũng đã và đang tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng.