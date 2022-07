Giá vàng miếng SJC chưa ngừng giảm

Sau phiên giảm kỷ lục ngày 18/7, giá vàng miếng trong nước hôm nay (19/7) tiếp tục “nhảy múa”, có thời điểm đã giảm thêm 3,5 triệu đồng chiều mua so với cuối ngày hôm qua.

Các nhà đầu tư vàng trong nước sáng 19/7 tiếp tục chứng kiến thêm một phiên biến động mạnh của giá vàng miếng trong nước khi giá mặt hàng này mở cửa ở mức 63,5 - 64,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) nhưng có thời điểm đã giảm về sát mốc 60 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, trong phiên sáng nay, giá vàng miếng do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết có thời điểm đã rơi về mức 60 triệu/lượng (mua) và 62,5 triệu/lượng (bán). So với cuối ngày hôm qua, giá mua vào tại SJC đã giảm tới 3,5 triệu đồng trong khi giá bán ra cũng giảm 2 triệu/lượng.

Nếu tính ở vùng giá này, vàng miếng SJC đã mất tổng cộng 7,35 triệu đồng chiều mua và 5,45 triệu đồng chiều bán chỉ sau 2 phiên giao dịch đầu tuần này.

Vàng miếng “nhảy múa”

Đến cuối phiên sáng, giá vàng miếng SJC đã phục hồi về mức 62 - 64,5 triệu/lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, so với cuối ngày hôm qua, mức giá này vẫn thấp hơn 1,5 triệu đồng chiều mua. Còn nếu so với cuối tuần trước, giá mua kể trên của SJC đã giảm tổng cộng 5,35 triệu/lượng trong khi giá bán giảm 3,45 triệu đồng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng miếng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI khi mở cửa sáng nay giao dịch ở mức 63 - 65,5 triệu/lượng (mua vào - bán ra), nhưng đến khoảng 10h giá đã giảm xuống mức 60 triệu (mua) và 62 triệu đồng (bán).

Tương tự SJC, đến cuối phiên sáng, giá mua - bán vàng miếng tại đây cũng đã phục hồi về mức 62,5 triệu và 64,5 triệu đồng. Dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua và thấp hơn gần 5 triệu đồng so với cuối tuần trước.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TUẦN NÀY Nguồn: SJC; Tổng hợp Nhãn Ngày 17/7 8h30 ngày 18/7 9h30 10h30 11h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 8h30 ngày 19/7 9h30 10h30 11h30 Hiện tại Mua vào triệu đồng/lượng 67.35 67.15 66.5 66 65.2 64.8 63.5 61.8 62.5 63.5 62 61.5 60 61.5 62 Bán ra

67.95 67.75 67.1 66.7 66 65.8 65.5 63.8 64.5 64.5 64.45 64 62.5 64 64.5

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cuối ngày hôm qua niêm yết giá vàng miếng ở mức 62,8 triệu/lượng (mua), giảm 4,55 triệu so với cuối tuần trước. Đến sáng nay, giá mua vào tại đây tiếp tục giảm xuống mức 62 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, giá bán ra tại PNJ hiện cố định ở mức 64,5 triệu/lượng, thấp hơn 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua và giảm hơn 3,45 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Cũng trong phiên sáng 19/7, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Phú Quý, Công ty Vàng Mi Hồng… đều ghi nhận biến động mạnh, có thời điểm giảm sâu về vùng 60 triệu/lượng (mua) và 62,5 triệu/lượng (bán). Đến cuối phiên sáng, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp này đã phục hồi mạnh nhưng chủ yếu vẫn thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với cuối ngày 18/7.

Đi cùng biến động mạnh của giá vàng miếng sáng nay là việc các doanh nghiệp trong nước tiếp tục nới rộng khoảng cách chênh lệch mua - bán, hiện phổ biến ở mức 2,5 triệu đồng.

Trước đó, lãnh đạo một doanh nghiệp vàng lớn tại Hà Nội lý giải việc nới rộng chênh lệch giá mua - bán là để doanh nghiệp phòng thủ trước xu hướng bán vàng miếng tăng cao của nhà đầu tư.

Vị này cho biết bất chấp việc giá vàng miếng đã giảm liên tục thời gian qua, nhà đầu tư vẫn đang có xu hướng bán mạnh loại vàng này.

Giá vàng miếng SJC còn giảm thêm

Trong khi đó, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty Vàng bạc Đá quý SJC Phú Thọ, cho biết giá vàng miếng phiên 18/7 biến động mạnh bất thường. Tuy nhiên, biến động này xuất phát từ xu hướng bán mạnh vàng miếng và mua vàng nhẫn để tái cơ cấu danh mục vàng của nhà đầu tư.

Ông Hải cho biết xu hướng này xuất phát từ khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và vàng thế giới quá cao. Đồng thời, Thống đốc NHNN cũng khẳng định sẽ có một hội nghị để bàn về việc điều chỉnh Nghị định 24/2012 trong hoạt động quản lý vàng miếng.

Giá vàng miếng được dự báo tiếp tục giảm trong nửa cuối tháng 7 này. Ảnh: Chí Hùng.

Một chuyên gia vàng khác (đề nghị giấu tên) cho biết biến động giá vàng hai ngày nay có yếu tố từ chính doanh nghiệp kinh doanh. Trong đó, các doanh nghiệp vàng đã chủ động giảm mạnh giá vàng miếng để đón đầu sự điều chỉnh của giá vàng thế giới với dự báo giảm vào cuối tháng 7 này khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất.

Việc doanh nghiệp giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đặc biệt là giá mua vào hai ngày qua là những chiến lược để các nhà kinh doanh phòng thủ trước diễn biến của thị trường.

“Nguyên tắc thông thường là thị trường luôn có độ vênh và phải điều chỉnh giảm dần. Giá vàng miếng giảm bất thường phiên 18/7 là do các doanh nghiệp đã ra tay trước. Việc giảm mạnh giá vàng miếng cũng xuất phát từ việc các doanh nghiệp ghi nhận số lượng bán lớn và dự kiến còn tăng lên trong thời gian tới”, vị này chia sẻ.

Ông Trần Thanh Hải cho rằng giá vàng miếng SJC sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm theo xu hướng thu hẹp khoảng cách chênh lệch với giá vàng thế giới.

Trong đó, ông Hải dự báo xu hướng này sẽ diễn ra trong nửa cuối tháng 7. Với các tháng tiếp theo, ông cho rằng rất khó để đưa ra dự báo với giá vàng vì tháng 11 là thời điểm diễn ra sự kiện bầu cử giữa kỳ của Quốc hội Mỹ.