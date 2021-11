Giá vàng mất mốc 60 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng trong nước sáng 22/11 tại hầu hết doanh nghiệp đã rơi khỏi mốc 60 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn cũng giảm phiên thứ 3 liên tiếp.

Thị trường vàng trong nước đang ghi nhận phản ứng tiêu cực trong bối cảnh giá vàng thế giới gặp khó tại vùng 1.870- 1.900 USD /ounce tuần vừa qua.

Trong tuần trước, sau khi tăng một mạch lên vùng trên 1.870 USD , giá vàng thế giới đã gặp áp lực chốt lời và suy yếu, đóng cửa ở mức 1.845 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch sớm đang diễn ra trên sàn Kitco, vàng giao ngay vẫn giữ xu hướng đi ngang, phổ biến ở mức 1.846 USD /ounce.

Giá vàng thế giới đang chịu áp lực trước thông tin một số thành viên Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang có quan điểm tiêu cực với tình trạng lạm phát hiện nay.

Trong đó, ông Christopher Waller, Thành viên Hội đồng Thống đốc FED cho rằng cần phải đẩy nhanh quá trình giảm lượng mua tài sản hàng trước trước tháng 6/2022 nếu muốn kiềm chế lạm phát. Chính thông tin này đã khiến giá vàng thế giới giảm sâu cuối tuần vừa qua.

Cuộc khảo sát giá vàng tuần mới (22-26/11) của Kitco với các chuyên gia cũng cho kết quả kém tích cực khi chỉ có 8/17 chuyên gia (47%) kỳ vọng giá vàng tăng trở lại. Ngược lại, có 4 chuyên gia (24%) cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm và 5 người khác (29%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Giá vàng miếng trong nước đã rơi khỏi mức 60 triệu đồng/lượng ngay phiên sáng đầu tuần mới. Ảnh: Nam Khánh.

Trong triển vọng giá vàng thế giới kém tích cực, giá vàng trong nước đầu tuần này tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm sâu. Hiện giá vàng miếng tại hầu hết doanh nghiệp đã rơi khỏi vùng 60 triệu/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng chỉ được bán ra trên 53 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 58,9 - 59,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với cuối tuần trước.

Đây đã là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của vàng miếng SJC. Tính từ sáng ngày 18/11 đến nay, vàng miếng tại đây đã lao dốc một mạch 2,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn SJC khi giảm một mạch từ mức 54 triệu/lượng xuống 53,4 triệu đồng, tương đương mức giảm hơn 1,1%.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng sáng nay cũng bị điều chỉnh giảm xuống dưới mức 60 triệu đồng và là phiên giảm thứ 3 liên tiếp.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THÁNG 11 Nguồn: SJC; PNJ; Tổng hợp Nhãn 1/11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Mua vào triệu đồng/lượng 57.7 57.6 57.8 57.7 57.9 58.1 58.1 58.2 58.3 58.7 59 59.3 60 60 60.1 60.1 60.8 61.3 61 59.9 59.9 59 Bán ra

58.4 58.3 58.4 58.4 58.6 58.8 58.8 58.9 59 59.3 59.7 60 60.7 60.7 60.8 60.8 61.6 62.1 61.8 60.6 60.6 59.9

Trong đó, PNJ chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 59 triệu/lượng và bán ra ở mức 59,9 triệu đồng, thấp hơn lần lượt 900.000 đồng giá mua và 700.000 đồng giá bán so với cuối tuần trước.

Tính từ ngày 18/11 đến nay, giá vàng miếng tại PNJ cũng giảm tới 2,2 triệu đồng.

Tương tự SJC, giá vàng nhẫn do PNJ chế tác cũng chịu áp lực giảm nhiều phiên gần đây, hiện phổ biến giao dịch quanh mức 52,6 - 53,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng so với cuối tuần trước và thấp hơn 600.000 đồng so với ngày 18/11.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cuối tuần trước niêm yết giá vàng miếng ở 59,5 triệu/lượng (mua) và 60,2 triệu/lượng (bán), đến sáng nay đã giảm về lần lượt còn 58,85 triệu/lượng và 59,7 triệu đồng.

Tại cả 3 doanh nghiệp nói trên, giá giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn hiện tại đều ở vùng thấp nhất một tuần trở lại đây.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 51 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng các doanh nghiệp đưa ra gần 9 triệu đồng (17,3%). Nếu so với vàng nhẫn, giá thế giới hiện cũng thấp hơn 2,4 triệu đồng, tương đương 4,7%.