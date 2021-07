Giá vàng lặng sóng

Suốt cả tuần giao dịch, giá vàng trong nước chỉ đi ngang vùng 57,5 triệu/lượng với biên độ 50.000 đồng/phiên, đánh dấu tuần ít biến động nhất từ đầu quý II trên thị trường vàng.

Thị trường vàng thế giới đã khép lại tuần giao dịch nửa cuối tháng 7 với phiên giảm nhẹ vào đêm qua (giờ Việt Nam).

Trong đó, giá vàng thế giới giao ngay đêm qua đã giảm 4,7 USD , đóng cửa tuần ở mức 1.802,2 USD /ounce. Dù không phải vùng giá thấp nhất tuần này, nhưng mức hiện tại của kim quý vẫn thấp hơn 21 USD so với giá cao nhất ghi nhận được trong tuần, tương đương mức giảm 1,15%.

Nếu so với cuối tuần trước, giá vàng thế giới hiện cũng thấp hơn 10 USD /ounce.

Tương tự, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn Comex đêm qua cũng giảm ròng 3,2 USD , hiện cố định ở mức 1.802,3 USD /ounce.

Không riêng giá vàng, giá bạc tương lai cũng chịu áp lực trong phiên đêm qua khi giảm 0,12 USD /ounce, hiện còn 25,26 USD /ounce với hợp đồng bạc giao tháng 9.

Theo các chuyên gia, thị trường kim loại quý thế giới suy yếu trong phiên gần nhất và cả tuần này do chịu áp lực từ thị trường trái phiếu, cổ phiếu cùng sự mạnh lên của đồng USD.

Giá vàng thế giới chịu áp lực lớn từ việc dòng tiền chuyển dịch vào thị trường chứng khoán tuần này. Ảnh: Bloomberg.

Cụ thể, tài sản rủi ro như cổ phiếu thăng hoa gần đây đã gây áp lực lớn lên dòng tiền vào thị trường vàng, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Trong đó, thị trường chứng khoán Mỹ tuần này vẫn giữ xu hướng tăng, phiên giao dịch đêm qua còn ghi nhận lần đầu tiên chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa trên mức 35.000 điểm.

Tương tự, chỉ số S&P 500 cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại ở 4.411,79 điểm sau khi tăng 1,01% trong ngày. Chỉ số tổng hợp NASDAQ tăng 1,04%, đạt mức cao kỷ lục ở 14.836,99 điểm.

“Với việc cả ba chỉ số chính đều đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại, rõ ràng là dòng vốn vẫn đang chảy vào thị trường chứng khoán Mỹ”, ông Gary Wagner, chuyên gia phân tích giá vàng của Kitco cho biết.

Ngoài ra, đồng USD mạnh lên cũng tạo áp lực giảm cho giá vàng tuần này. Đêm qua, chỉ số USD-Index đã tăng 0,06% lên mức 92,885 điểm. Sức mạnh đồng USD đã duy trì đà tăng liên tục từ vùng thấp 88,5 điểm hồi giữa tháng 5 lên mức hiện tại. Ngược lại, giá vàng lại giữ xu hướng giảm từ đó đến nay.

“Sự kết hợp giữa chứng khoán cao hơn, lợi suất trái phiếu tăng và sức mạnh của đồng bạc xanh đã gây áp lực buộc giá vàng phải giao dịch quanh vùng 1.800 USD /ounce trong phần lớn tuần này”, ông Wagner nhận định.

Giá vàng trong nước chủ yếu đi ngang vùng 57,5 triệu đồng/lượng tuần này.

Diễn biến của thị trường vàng trong nước còn ảm đạm trong tuần này khi giá bán ra chỉ được các doanh nghiệp thay đổi quanh mức 57,5 triệu đồng/lượng với biên độ trên dưới 50.000 đồng mỗi phiên.

Hôm nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 56,8 - 57,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 so với cuối ngày hôm qua. Nếu so với mức bình quân bán ra tuần này, giá hiện tại cũng thấp hơn 50.000 đồng.

Tương tự, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội hiện phổ biến ở 57,47 triệu/lượng, giảm so với cuối ngày 23/7 và thấp hơn 100.000 đồng so với cuối tuần trước. Tuy vậy, so với cuối tháng 6, giá vàng SJC hiện vẫn cao hơn 600.000 đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở 56,85 triệu/lượng (mua) và 57,5 triệu/lượng (bán), giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày 23/7.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 56,8 triệu/lượng, không thay đổi so với chiều qua. Giá bán ra tại đây hiện phổ biến ở 57,5 triệu đồng/lượng.

Hiện một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt có giá 50,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước tới 7,35 triệu đồng.