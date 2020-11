Giá vàng có tăng mạnh vào tuần tới?

Trong khi các chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng trở lại vào tuần tới khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có kết quả cuối cùng thì nhóm nhà đầu tư cá nhân tỏ ra thận trọng.

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch cuối tháng 10 với phiên tăng hơn 10 USD tại hầu hết sàn giao dịch. Trên sàn New York, giá vàng đóng cửa phiên 30/10 (giờ Mỹ) ở mức 1.878,6 USD /ounce, tăng 11,3 USD so với phiên liền trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giao dịch lần cuối ở mức 1.878,6 USD /ounce. Tuy nhiên, so với cuối tuần trước, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn gần 23 USD , tương đương mức giảm 1,2%/tuần.

Tính riêng tháng 10, giá vàng thế giới cũng giảm hơn 15 USD . Việc đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 10 dưới 1.900 USD /ounce đánh dấu tháng giảm thứ 3 liên tiếp của giá vàng. Đây cũng là đợt giảm giá kéo dài nhất của vàng kể từ đầu năm 2019 đến nay.

Tuần tới (2-7/11), thị trường vàng sẽ giao dịch trùng với thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (3/11). Giá kim loại quý được hầu hết chuyên gia dự báo sẽ tăng trở lại.

Cuộc khảo sát giá vàng tuần tới của Kitco với 18 chuyên gia phân tích cho kết quả 12 người (67%) dự báo giá vàng, trong khi chỉ có 2 nhà phân tích (11%) dự báo giá giảm và 4 người (22%) nhận định giá đi ngang trong cả tuần.

Kết quả cuộc khảo sát với các nhà đầu tư cá nhân lại cho thấy tâm lý thận trọng đang chi phối hành vi giao dịch của nhóm này. Cụ thể, trong 1.147 nhà đầu tư tham gia khảo sát, có 588 người (52%) đưa quan điểm tăng giá với kim loại quý, nhưng cũng có tới 380 người (33%) cho rằng giá sẽ giảm và 179 người (15%) giữ quan điểm trung lập.

Tuần trước, hơn 61% nhà đầu tư cá nhân dự báo giá vàng tăng trong khi các nhà phân tích thị trường tỏ ra thận trọng với chỉ 41% người dự báo giá tăng. Thị trường vàng sau đó chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào giữa tuần kéo giá giảm xuống dưới 1.900 USD /ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 hiện ở mức 1.876 USD /ounce, thấp hơn 1,5% so với tuần trước.

Tuần tới, nhiều nhà phân tích dự báo giá vàng tăng với lý do đảng Dân chủ có thể nắm quyền kiểm soát Quốc hội và Nhà Trắng. Theo các chuyên gia chính trị, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ - ông Joe Biden có gần 89% cơ hội thắng cử.

Các chuyên gia cho rằng đây là kịch bản tốt nhất với vàng. Ông Biden thắng cử đồng nghĩa với chính phủ Mỹ sẽ có nhiều biện pháp kích thích tài chính lớn hơn để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Ông Adam Button, chiến lược gia tiền tệ chính tại Forexlive.com cho rằng trong kịch bản này, giá vàng sẽ tăng cao hơn mức hiện tại nhưng không quá xa. Việc ông Biden lên làm tổng thống Mỹ có thể đảm bảo chi tiêu và thâm hụt lớn trong tương lai gần tại quốc gia này và củng cố đà tăng kéo dài nhiều năm của kim loại quý.

Ông Adrian Day, Chủ tịch kiêm CEO của Adrian Asset Management cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn sẽ thúc đẩy thị trường vàng giữa cuộc bầu cử Mỹ diễn ra vào tuần tới. Vị chuyên gia cho biết rất nhiều nhà đầu tư đã đứng bên ngoài thị trường để chờ kết quả bầu cử. Vì vậy, khi bầu cử kết thúc, thị trường có thể chứng kiến ​​một làn sóng mua vào lớn, đẩy giá vàng lên cao.