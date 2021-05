Giá văn phòng cho thuê tại Hà Nội thua xa TP.HCM

Tại TP.HCM, giá thuê trung bình của văn phòng hạng A có thể đạt đến 50 USD/m2, trong khi ở trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 40 USD/m2.

Theo nhận định của Savills Việt Nam, tính đến cuối 2021, thị trường văn phòng Việt Nam ghi nhận những tín hiệu hồi phục tích cực. Nguồn cung tại các khu vực ngoài trung tâm cung cấp các lựa chọn phù hợp ngân sách và kiềm chế giá thuê.

Nhu cầu từ các doanh nghiệp nhỏ được ghi nhận vẫn tiếp tục gia tăng. Hơn 70% số lượng khách thuê tại Hà Nội và TP.HCM là các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Singapore.

Tại thị trường TP.HCM, tổng nguồn cung đạt gần 2,4 triệu m2, tăng 2% theo quý và 11% theo năm, với phần lớn là các văn phòng hạng B và C. Xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm vẫn tiếp tục tăng khi 42.300 m2 nguồn cung mới đều tập trung tại đây, trong đó có 55% là ở các quận ngoại thành, Gò Vấp và Thủ Đức.

Nguồn cung tiếp tục dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm trong bối cảnh khu vực trung tâm có giá thuê cao và diện tích trống ngày càng thấp.

Nghiên cứu của Savills cho thấy các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang dần dịch chuyển ra ngoài trung tâm để tìm được không gian ưng ý với giá cả hợp lý, đồng thời dễ dàng tiếp cận hơn với nguồn lao động.

Chia sẻ về quan điểm của xu hướng dịch chuyển văn phòng ra khu vực ngoài trung tâm, bà Từ Thị Hồng An, Giám đốc cho thuê thương mại Savills TP.HCM cho biết có nhiều yếu tố ảnh hưởng. Một trong những lý do chính mà bà An nhắc đến là do sự dịch chuyển mạnh mẽ về cơ cấu khách thuê.

Sự gia tăng mạnh mẽ của các khách thuê văn phòng trong lĩnh vực CNTT Cơ cấu khách thuê văn phòng theo ngành tại khu vực TP.HCM Nhãn Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm Sản xuất Phân phối Hạ tầng, ứng dụng Bất động sản Tư vấn Khác Ngành pie % 21 13 13 12 12 8 21

"Trước đây, khi khách hàng chính của thị trường văn phòng như bất động sản, tài chính, ngân hàng, giáo dục,… luôn cần có sự tiện lợi trong giao thương, thì vị trí tại khu trung tâm luôn là một yếu tố tiên quyết đối với họ. Tuy nhiên, khi có sự chuyển đổi về cơ cấu do dịch bệnh, như một chuyển biến tất yếu của thị trường, rất nhiều khách thuê đã chuyển dịch vụ của mình sang nền tảng kỹ thuật số, fintech, IT… khiến nhóm đối tượng khách này ngày càng tăng", bà Từ Thị Hồng An phân tích.

Nắm bắt được nhu cầu của đối tượng khách thuê và đối tượng sử dụng hiện tại, bà An cho rằng thị trường ghi nhận rất nhiều chủ đầu tư đã không ngại đầu tư cho các tòa nhà cao cấp tại vùng ven, nâng cấp kĩ thuật cho dự án của họ. Một số dự án nổi bật có thể kể đến như OneHub Saigon (TP Thủ Đức) hay Cobi Tower 1 & 2 (quận 7).

Theo bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc cho thuê thương mại, Savills Hà Nội, nhu cầu thuê văn phòng đối với hai lĩnh vực IT và sản xuất gia tăng mạnh mẽ trong vòng một năm trở lại đây. Thị trường ghi nhận lượng giao dịch thuê của hai lĩnh vực này tập trung chủ yếu ở những diện tích văn phòng trên 1.000 m2.

Xét về giá thuê văn phòng thì hiện Hà Nội vẫn đang thấp hơn so với TP.HCM và các thành phố khác trong khu vực, đặc biệt trong phân khúc hạng A.

Tại TP.HCM, giá thuê trung bình của văn phòng hạng A có thể đạt đến mức 50 USD /m2, cơ bản do nguồn cung văn phòng hạng A tập trung chủ yếu ở quận 1 hoặc ngay sát quận 3.