Giá trị lý luận, thực tiễn trong sách mới của Tổng bí thư

Sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đánh giá cao về giá trị lý luận, thực tiễn, có khả năng lan tỏa sâu rộng.

Cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Y.N.

Cuốn sách mới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nội dung về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một công trình quan trọng, thu hút sự quan tâm, đón nhận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Sáng 9/2, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay”.

Phản ánh chân thực cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nói cuốn sách của Tổng bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, là quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới; nhất là có ý nghĩa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đại tướng Tô Lâm (thứ hai từ phải sang) cùng đại diện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại khu trưng bày sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 9/2. Ảnh: N.C.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, nói: “Cuốn sách khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn ấy đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này”.

Các đại biểu tại hội thảo đồng quan điểm cuốn sách phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, cuốn sách thiết thực với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đặc biệt là với lực lượng công an nhân dân. Sách đề cập đến một vấn đề trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và chỉnh đốn Đảng là đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Đây cũng là một vấn đề cốt lõi trong nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an Nhân dân, với tư cách là "thanh bảo kiếm" của Đảng.

"Do đó, đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng là nhiệm vụ chính trị có tính chất sống còn và cuốn sách của Tổng bí thư đã nói thẳng vào nhiệm vụ hàng đầu, thiết yếu của lực lượng Công an Nhân dân", GS.TS Phùng Hữu Phú nói.

Sách đề cập hệ thống, toàn diện, phong phú những vấn đề cốt lõi nhất liên quan phòng, chống tiêu cực. Trong đó, Tổng bí thư phân tích kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học, thực tiễn về bản chất của tham nhũng tiêu cực, biểu hiện và những hệ quả, đồng thời chỉ rõ tính chất khó khăn, phức tạp của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Bên cạnh những chủ trương, quan điểm, nguyên tắc, phương châm và định hướng được hệ thống bài bản, cuốn sách trình bày chi tiết thành quả thực tiễn sau 10 năm Đảng, nhân dân ta tiến hành phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng đó, Tổng bí thư không ngần ngại chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để rút ra kinh nghiệm, tổng kết những bài học sâu sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Nhiều đại biểu khẳng định cuốn sách của Tổng bí thư là một cẩm nang, trang bị cho độc giả phương pháp luận khoa học, nhận thức, định hướng để hành động đúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu dự tọa đàm sáng 9/2 tại hội trường Bộ Công an, Hà Nội. Ảnh: N.C.

Phổ biến sâu rộng ý thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương - đề cao giá trị giáo dục tư tưởng của cuốn sách.

Ông cho biết sách có những bài viết từ 50 năm trước, từ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một biên tập viên của Tạp chí Cộng sản. Những bài viết đó vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Điều này, theo ông Nguyễn Đức Hà, cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông cho đây là "cuốn sách gối đầu giường cho đảng viên".

Các bài viết trong sách trải dài, phân tích chi tiết và sâu rộng cho thấy một tư tưởng, quan điểm nhất quán của Tổng bí thư. Những quan điểm, tư tưởng ấy có sự kết hợp giữa lý trí và tình cảm, nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, phản ánh hơi thở cuộc sống, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đại tá Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, nhận định sách là một "kim chỉ nam cho lực lượng An ninh điều tra", giúp độc giả đại chúng hiểu rõ hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Với cách trình bày hiện đại, đậm phong cách báo chí, bố cục chặt chẽ, logic, cuốn sách hấp dẫn, dễ tiếp cận với bạn đọc đại chúng.

Chia sẻ với tư cách là một người làm sách, bà Phạm Thị Thinh, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết bà cảm thấy sách có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, góp phần cung cấp các thông tin chính thức một cách gãy gọn, thuyết phục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bà cho biết bên cạnh hình thức sách giấy, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh có cả phiên bản điện tử, giúp sách tiếp cận được rộng rãi độc giả cả trong và ngoài nước.