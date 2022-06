Giá tôm miền Tây tiếp tục tăng

Do sản lượng nuôi đang bước vào giai đoạn cuối khai thác, sản lượng ít, nên giá tôm thẻ ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đà tăng, dao động 1.000-2.000 đồng/kg.

Ngày 20/6, lực lượng thu mua tôm của Công ty TNHH Tấn Phát, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) kéo lưới 2 ao lót bạt của nông dân xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. Hơn 11 tấn tôm thẻ loại 64 con, doanh nghiệp mua với tổng số tiền gần 1,4 tỷ, người nuôi thu lãi hơn 600 triệu đồng.

Thu hoạch tôm thẻ tại Sóc Trăng. Ảnh: Việt Tường.

Ông Lưu Trường Giang, đại diện kinh doanh của Công ty TNHH Tấn Phát, cho biết giá tôm đang tăng thêm 1.000-2.000 đồng/kg vì sản lượng thu hoạch trên đồng đang ít dần. Nông dân thu hoạch sớm vụ đầu tiên đang làm sạch ao và “nuôi nước” để thả giống vụ tiếp theo.

Theo ông Giang, tôm thẻ 25 con giá 175.000 đồng, 30 con 144.000 đồng, 40 con 130.000 đồng… Tôm kích cỡ nhỏ loại 70 con/kg giá 119.000 đồng, 80 con 112.000 đồng, 100 con 99.000 đồng.

Số liệu của Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng cho thấy địa phương này đã thả nuôi hơn 43.547 ha tôm, đạt 58% so với kế hoạch và bằng 126% so với cùng kỳ. Diện tích tôm thiệt hại lũy kế từ đầu năm đến nay là 1.346,9 ha chiếm 4% diện tích thả (cao hơn 78,4 ha so với cùng kỳ).

Hiện nay, trước khi mua tôm tại ao, thương lái không quên test kháng sinh và chất cấm để đảm bảo tôm sạch trước khi vào nhà máy. Theo lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng, nông dân nuôi tôm đều quan tâm đến khâu “nuôi nước” để tạo môi trường sạch cho con tôm phát triển nhanh.