Giá tôm càng xanh giảm mạnh, tồn đọng hàng nghìn tấn

Tôm càng xanh ở miền Tây có số lượng cần thu hoạch lên tới hàng nghìn tấn nhưng giá đang giảm mạnh do tư thương hạn chế chở hàng lên các chợ đầu mối TP.HCM.

Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang vừa thiết lập số điện thoại đường dây nóng của tổ tiếp nhận thông tin để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Trong đó, có số điện thoại của 2 phó giám đốc sở là ông Lê Hữu Toàn (0913198696), Quảng Trọng Thao (0982760864) và Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thành Đức (0913638987).

Thương lái thu mua nhỏ giọt

Tại huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), ông Võ Hoàng Nguyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng công bố số điện thoại cá nhân (0946334557) để tiếp nhận các doanh nghiệp đầu mối có nhu cầu tiêu thụ tôm càng xanh.

Người dân xã Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu bán tôm càng xanh với giá chỉ 83.000 đồng/kg. Ảnh: Nhật Tân.

Hàng loạt số điện thoại và địa chỉ kinh doanh tôm càng xanh tại các địa phương cũng được cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang chủ động cung cấp trên websie kết nối cung cầu nông sản. Việc này nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kết nối với nhau, sớm thu mua nông, thủy sản của địa phương.

Thống kê của ngành nông nghiệp huyện Vĩnh Thuận, sản lượng nông, thủy sản cần thu hoạch từ ngày 5-18/8 tại địa phương này là 1.283 tấn. Trong đó, có 3 tấn cua, tôm sú 73 tấn, tôm thẻ 178 tấn và đặc biệt là tôm càng xanh lên đến 1.029 tấn.

Khó khăn hiện nay là giá tôm giảm 20-30% so với trước giãn cách do tư thương thu mua ít. Việc thu hoạch tôm càng xanh gặp khó khăn do phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Diện tích tôm càng xanh đến kỳ thu hoạch của nông dân còn nhiều nhưng nhu cầu thu mua quá ít.

Theo ông Võ Hoàng Nguyên, tôm càng xanh đến giai đoạn thu hoạch nếu không bán kịp sẽ hao hụt dần và nông dân tiếp tục lỗ thêm tiền thức ăn mỗi ngày. Số lượng tôm đến kỳ thu hoạch tại địa phương này lên đến hàng nghìn tấn nhưng mỗi ngày thương lái chỉ tiêu thụ được khoảng 10 tấn để bán lẻ về An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ…

Sáng 11/8, ông Nguyên nhận được thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang về việc báo giá cho 2 đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp chưa biết nông dân có thể kết nối được hay không.

“Một doanh nghiệp yêu cầu mình báo giá để họ mua thông qua hợp tác xã. Doanh nghiệp còn lại thì yêu cầu nông dân đóng thùng rồi bơm oxy mỗi thùng khoảng 5-10 kg tôm càng xanh để lên TP.HCM họ bán luôn từng thùng. Không biết bà con mình đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu của người mua hay không”, ông Nguyên lo lắng.

Giáp ranh Vĩnh Thuận là xã Vĩnh Lộc A của huyện Hồng Dân cũng có nhiều nông dân nuôi tôm càng xanh. Địa phương này không có doanh nghiệp thu mua tôm càng xanh nên hợp tác xã tại Vĩnh Lộc A phải bán tôm cho thương lái với số lượng hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Thới, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân cho biết tuy tôm càng xanh của xã Vĩnh Lộc A có đầu ra nhưng giá giảm 20-30% so với cùng kỳ.

Nông dân lỗ nặng

Chiều 10/8, một nông dân ở Kênh 5.000, xã Phước Long (Phước Long, Bạc Liêu) thu hoạch tôm càng xanh sau hơn nửa năm thả giống. Tôm loại 15-20 con/kg được thương lái đến mua tại ao với giá 83.000 đồng/kg. Theo chủ ao, tôm càng xanh kích cỡ này giảm khoảng 70.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2020.

Nói với Zing, chị Nguyễn Thị Ngân, ngụ xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), cho biết tôm càng xanh vận chuyển lên TP.HCM tốn chi phí nhiều, giá thành tăng lên trên 20.000 đồng/kg. Vì vậy, chủ hộ kinh doanh thủy sản này chỉ mua tôm của nông dân rồi cho xe chở hệ thống oxy chạy quanh quẩn trong tỉnh để bán lẻ.

Nông dân nuôi tôm càng xanh cho biết thương lái chỉ mua với số lượng nhỏ lẻ. Ảnh: Nhật Tân.

Theo chị Ngân, tôm càng xanh loại 15-20 con/kg giá 120.000-130.000 đồng, giảm 40.000 đồng/kg.

“Loại 10-15 con/kg hiện nay chỉ còn 130.000-150.000 đồng/kg. Khi chưa có dịch, tôm loại này 180.000-200.000 đồng/kg. Hiện tôi chỉ mua tôm của bà con rồi mang đi bán lẻ vì tài xế ngại chở hàng lên TP.HCM. Giá thuê tài xế chạy một chuyến 1,5-2 triệu đồng nhưng họ không dám đi vì sợ dịch bệnh”, chị Ngân chia sẻ.

Để giữ mối quen tại Thủ Đức (TP.HCM), chị Ngân giao tôm càng xanh ướp đá bằng cách đóng thùng gửi xe tải. Trong đó, mặt hàng đang được khách chọn để kho, xào dùng trong bữa cơm hàng ngày của những ngày giãn cách là tôm càng lột. Loại này chị Ngân đóng thùng đá bán cho khách TP.HCM giá 90.000-120.00 đồng/kg (15-20 con/kg).

Anh Trương Tuấn Em, chuyên thu mua tôm càng xanh tại xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết nếu có tư thương từ TP.HCM đến mua tôm càng xanh, cơ sở của anh sẽ bán giá 135.000 đồng/kg cho loại 15 con “cân xô” (trong đó có kích cỡ từ 10-12-15 con/kg). Nếu lựa đồng đều kích cỡ 15 con, giá giảm xuống 125.000 đồng/kg.

“Loại 20 con xô (16-22-23 con/kg) giá 110.000đ/kg, 30 con xô (23-24-30 con/kg) giá chỉ còn 90.000đ/kg. Tôm lột xô loại 30 con trở về lớn (15-10 con/kg), giá 90.000đ/kg”, anh Tuấn Em báo giá với khách hàng.

Theo anh Tuấn Em, nếu vựa đồng ý mua tôm phải thu hoạch hết ao (còn gọi là nguyên lô tôm, đủ kích cỡ) vì nông dân không bán lẻ vài chục kg hàng ngày như tôm sú.

“Giá tôm càng xanh hiện nay chỉ giúp nông dân thu hồi tiền thức ăn, con giống, còn lại lỗ tiền công; nhiều hộ còn lỗ vốn khoảng 20-30%. Cụ thể, nếu đầu tư ao tôm càng xanh khoảng 100 triệu đồng thì vụ này anh bán chỉ được 70 triệu. Nếu bán được giá cao như trước đây, nông dân lãi khoảng 40%”, anh Tuấn Em chia sẻ.

Tôm càng xanh là một trong những đặc sản của các nhà hàng trước đây. Ảnh: Việt Tường.

Theo các thương nhân thu mua tôm càng xanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với lượng tiêu thụ nhỏ lẻ tại TP.HCM như hiện nay sẽ không thấm vào đâu so với sản lượng tôm càng xanh đang vào vụ thu hoạch tại Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Trong đó, tỉnh Kiên Giang có đến 4 huyện chuyên nuôi tôm càng xanh tại Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Biên và An Minh.

Không chỉ tôm càng xanh giảm giá mà cua biển cũng tiếp tục “ế” và giá thấp. Anh Lê Văn Dũng, thương lái ở xã Phước Long (Phước Long, Bạc Liêu) cho biết cua thịt loại 4 con/kg năm trước có giá 200.000-220.000 đồng/kg, hiện nay chỉ còn 100.000 đồng/kg.

“Cua gạch đầy cứng cả mai giá còn 200.000 đồng/kg. Cua gạch loại này năm ngoái giá không dưới 400.000 đồng/kg. Cua thịt loại nhất chỉ còn 140.000 đồng/kg, giảm nhiều so với bình thường (250.000 đồng/kg).