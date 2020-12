Gia tộc siêu giàu gốc Việt bị chỉ trích trong chương trình thực tế Mỹ

Dù cuộc sống xa hoa, gia đình nhà họ Hồ khiến khán giả bức xúc khi thể hiện sự gia trưởng, trọng nam khinh nữ nặng nề và cha mẹ luôn kiểm soát các con.

House of Ho (tạm dịch: Gia tộc họ Hồ) là bộ phim truyền hình thực tế của HBO Max, xoay quanh cuộc sống của các thành viên trong gia đình gốc Việt siêu giàu tại Mỹ. Bộ phim dài 8 tập kể về cuộc “đụng độ văn hóa” giữa các thế hệ trong gia đình tỷ phú họ Hồ.

Ông Binh Ho (71 tuổi) và bà Hue Ho (66 tuổi) từ Việt Nam đến Houston, bang Texas (Mỹ) từ những năm 1970 với hai bàn tay trắng. Họ xây dựng được danh tiếng và tài sản lớn trong lĩnh vực ngân hàng và kinh doanh bất động sản.

Hai vợ chồng có 3 người con là Judy (40 tuổi, luật sư), 2 con trai. Duy nhất cậu con trai Reagan không tham gia ghi hình.

Dù phô diễn cuộc sống xa hoa với máy bay phản lực tư nhân, váy áo hàng hiệu, ông bà Binh Ho - Hue Ho khiến khán giả tranh cãi vì là những phụ huynh mang nặng tư tưởng cũ, quá gia trưởng và thích kiểm soát cuộc sống của các con, theo AVClub.

"Tôi là nỗi thất vọng vì là con gái"

House of Ho được quảng cáo lấy cảm hứng từ Crazy Rich Asians (bộ phim kể về giới siêu giàu châu Á), dựa theo tinh thần của Keeping Up With the Kardashians (chương trình truyền hình thực tế ăn khách về nhà Kardashians), tuy nhiên khi phát sóng nó đã thể hiện điều ngược lại.

Dù Crazy Rich Asians bộc lộ sự độc hại của chế độ gia trưởng, gánh nặng cho những đứa con khi phải lựa chọn giữa nghĩa vụ hiếu thảo và hạnh phúc cá nhân, bộ phim vẫn mang tới hy vọng và cái kết có hậu cho hầu hết nhân vật nữ. Chương trình thực tế Keeping Up With the Kardashians chứa lắm drama, xung đột nhưng luôn nêu cao tinh thần làm chủ của nữ giới.

Trang AVClub nhận xét những yếu tố như bình đẳng, hạnh phúc không tồn tại. Bộ phim thể hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ, tính gia trưởng nặng nề.

Nội dung phô bày những kỳ vọng khắt khe của hai phụ huynh lớn nhất trong gia đình, ông Binh Ho và vợ Hue Ho. Họ dùng “gọng kìm” để áp chế những đứa con đã trưởng thành là Judy, Washington, cũng như cô con dâu Lesley (vợ Washington).

Ông bà Ho thích kiểm soát cuộc sống của các con.

Trong khi các con trai được yêu chiều, mặc định là người thừa kế, cuộc sống của những người phụ nữ gặp nhiều khó khăn trong gia đình có văn hóa trọng nam khinh nữ này. Judy cùng chị dâu Lesley phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn.

“Tôi là nỗi thất vọng vì là con gái, vì thế tôi được đặt tên Judy”, cô con gái duy nhất trong gia đình nói trong đoạn trailer của phim.

Quyết định ly hôn, Judy nhận chỉ trích gay gắt từ cha mẹ. Họ kịch liệt phản đối quyết định của cô cho dù đó là cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc.

Ông bà Ho không chấp nhận gỡ bức ảnh cưới của Judy được treo trong phòng ăn xuống. Cha mẹ còn sẵn sàng nói với cô rằng hạnh phúc của cô không quan trọng bằng của các cháu họ, nói rằng cô thất bại ở cả vai trò làm vợ, làm mẹ và làm con.

Cha mẹ cũng từ chối đến bữa tiệc sinh nhật tuổi 40 của Judy, chỉ vì bạn trai mới của cô có mặt ở đó.

Con trai vô trách nhiệm, đổ đốn

Lesley vừa làm dược sĩ toàn thời gian, vừa phải hoàn thành trách nhiệm làm mẹ, đồng thời giúp chồng cô là Washington trưởng thành hơn nhằm tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Gánh nhiều áp lực, thế nhưng cô luôn bị mẹ chồng nhắc nhở cần điềm đạm, ngọt ngào để đảm bảo hạnh phúc gia đình.

Washington thể hiện là một người chồng không biết cảm thông cho vợ. Là người thừa kế công việc của gia đình nhưng anh ta vô trách nhiệm, thích thể hiện quyền lực, nhậu nhẹt quá mức, vung tay lãng phí, không tôn trọng vợ.

Đằng sau cuộc sống xa hoa là nỗi khổ mà những người phụ nữ trong gia đình phải chịu đựng.

Lesley vẫn thể hiện là một người con dâu khéo léo, nhún nhường. Nhưng chính cô cũng có lúc rơi nước mắt khi cầu xin chồng hãy tự chịu trách nhiệm với chứng nghiện rượu của anh.

Trong một tập phim, Washington uống say và có hành vi bạo lực, tới mức Lesley phải gọi cảnh sát đến nhà, tạm giam anh ta một đêm.

Dù không quá ngạc nhiên khi thấy kiểu thiên vị, phân biệt giới tính này trong một gia đình truyền thống châu Á, khán giả không khỏi khó chịu khi chứng kiến ​​Judy và Lesley phải hạ mình và hoàn thành nghĩa vụ của họ với tư cách là thành viên trong gia đình.

Sự gia trưởng và tư tưởng truyền thống vốn là những yếu tố phụ của bộ phim nhưng cuối cùng lấn át yếu tố chính là cuộc sống xa hoa, hào nhoáng mà các nhân vật muốn phô diễn.