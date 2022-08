Giá thuê căn hộ dịch vụ vượt chung cư cao cấp 40%

Khảo sát nửa đầu năm nay cho thấy thị trường căn hộ dịch vụ trong tương lai sẽ chịu áp lực cạnh tranh từ lượng lớn chung cư hạng A, B.

Căn hộ dịch vụ là mô hình mới phổ biến vài năm trở lại đây, không chỉ cung cấp đầy đủ tiện ích như các căn hộ chung cư cho thuê thông thường, mà còn có dịch vụ dọn phòng, giặt ủi, ăn uống... tương tự khách sạn. Từ khi xuất hiện đến nay, loại hình này vẫn luôn là "đối thủ" trực tiếp với các căn hộ cao cấp cho thuê.

Tuy nhiên, báo cáo mới đây của Savills cho thấy giá thuê trung bình các căn hộ dịch vụ đang cao hơn 40% so với giá thuê trung bình các căn hộ chung cư hạng A và B. Dù còn thấp hơn mức đỉnh hơn 550.000 đồng/m2/tháng năm 2019, giá thuê loại hình này đã phục hồi về mức gần 497.000 đồng/m2/tháng. Đặc biệt, phân khúc hạng A tăng 3% giá thuê so với quý I/2022 và tăng 6% so với quý II/2021.

"Trong quý II, tình hình hoạt động của căn hộ dịch vụ được cải thiện nhờ du lịch quốc tế được kết nối và các hạn chế Covid-19 được nới lỏng. Tuy nhiên, sự quay trở lại của thị trường căn hộ chung cư và khách sạn sẽ tạo ra áp lực đối với phân khúc này", bà Võ Thị Khánh Trang, Phó giám đốc Nghiên cứu Savills chi nhánh TP.HCM đánh giá.

Theo bà, từ khi Việt Nam mở cửa hồi tháng 3, các chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là từ Nhật Bản và Đài Loan trong mảng xây dựng và sản xuất đã quay trở lại. Số dự án FDI mới tăng 16% theo năm cũng là tín hiệu tích cực do đối tượng khách thuê căn hộ dịch vụ chủ yếu vẫn là người nước ngoài. Thực tế, công suất cho thuê trong quý II đạt 74%, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Dù vậy, những yếu tố này cũng là triển vọng đối với căn hộ cho thuê truyền thống, do đó cạnh tranh giữa hai mô hình này trong thời gian tới sẽ càng trở nên gay gắt hơn. Trong đó, mô hình truyền thống có lợi thế giá thuê thấp hơn đáng kể cùng nguồn cung dồi dào, nhiều lựa chọn.

Thực tế, trong khi suốt quý II vừa qua TP.HCM không ghi nhận dự án căn hộ dịch vụ mới nào, tổng nguồn cung tương lai dự kiến cũng chỉ có 780 căn đến từ 5 dự án, thì nhóm căn hộ hạng A và B ước tính có hơn 26.000 sản phẩm được bàn giao và đưa vào cho thuê từ nay đến năm 2024.

Thống kê mới nhất từ chuyên trang Chợ Tốt Nhà cũng cho thấy các phân khúc căn hộ cho thuê truyền thống đều ghi nhận tăng trưởng về cả nguồn cung lẫn hiệu suất cho thuê. Trong đó, nguồn cung tăng mạnh liên tục từ tháng 4, tính đến hết tháng 7 đã tăng hơn 67% so với hồi đầu năm. Còn lượt liên lạc thực tế trung bình trên mỗi tin rao thuê tăng gấp đôi sau giai đoạn Tết và duy trì đến hiện tại.