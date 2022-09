Giá thịt heo hơi tăng 21.000 đồng/kg trong năm qua

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, giá thịt heo hơi dao động ở mức 66.000-73.000 đồng/kg, cao hơn 10.000-21.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo thống kê về tình hình phát triển chăn nuôi heo trong thời gian qua. Theo đó, cơ quan này nhận định hoạt động chăn nuôi heo đang đem lại hiệu quả khi giá heo hơi tăng cao và nguồn cung thịt trong nước khôi phục trở lại.

Giá thịt heo hơi trong nước tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tháng 7, giá thịt heo hơi dao động ở mức 66.000-73.000 đồng/kg, cao hơn 10.000-21.000 đồng/kg so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Sang đến tháng 8, giá thịt heo hơi giữ ở mức tương đối ổn định so với tháng trước. Tính đến ngày 22/8, trên cả nước dao động trong khoảng 62.000-71.000 đồng/kg, tùy từng địa phương.

"Mặc dù giá xăng dầu gần đây đã giảm nhưng giá heo hơi tăng đẩy giá bán thịt heo tăng ở mức 130.000-160.000 đồng/kg, tùy loại. Trong thời gian tới, giá heo hơi sẽ dao động quanh ngưỡng 70.000 đồng/kg, vào thời điểm cuối năm có thể sẽ tăng cao hơn do nhu cầu tiêu thụ thịt tăng", cơ quan thống kê dự báo.

DIỄN BIẾN GIÁ HEO HƠI BÌNH QUÂN TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 20/9 Giá heo hơi đồng/kg 48000 59000 53000 51000 53000 58000 61000 69000 69000 67000

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê cho biết lượng thịt heo nhập khẩu giảm cũng là cơ hội cho nguồn cung trong nước tăng lên. Lượng thịt nhập khẩu 7 tháng đầu năm đạt 55.210 tấn tương đương trị giá 117,5 triệu USD , giảm 42,1% về lượng và giảm 46,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, tương đương giá nhập về 2.128 USD /tấn.

Cùng với đó, người chăn nuôi tập trung tái đàn nên số lượng heo tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính tổng số heo của cả nước đến thời điểm cuối tháng 8 tăng khoảng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng cục Thống kê khuyến nghị để ngành chăn nuôi phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những tháng cuối năm, các trang trại phải tìm nguồn thức ăn sẵn có trong nước để hạ giá thành chăn nuôi, kiểm soát phòng chống dịch tốt, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi...

Các cơ quan chức năng cũng cần kiểm soát xuất khẩu heo tiểu ngạch sang các nước láng giềng, kiểm soát nguồn thịt nhập khẩu có chất lượng. Để ổn định thị trường sản xuất và tiêu thụ thịt trong nước, cần thực hiện quyết liệt và đồng thời nhiều biện pháp, chính sách chống đầu cơ, thao túng giá, đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng.