Giá tăng vọt, bơ trở thành 'vàng xanh', thu hút tội phạm

Thị trường bơ toàn cầu đạt quy mô 12,2 tỷ USD vào năm ngoái. Giá "vàng xanh" ngày càng đắt đỏ, và loại trái cây bổ dưỡng này trở thành mục tiêu của bọn tội phạm các nước.

Theo Wall Street Journal, ông Mark Alcock là chủ một trang trại trồng bơ ở Tzaneen, phía đông bắc Nam Phi. Thời gian qua, ông lắp camera hồng ngoại khắp trang trại bơ rộng 68 ha để đảm bảo an ninh. Khi kẻ xấu đột nhập, hệ thống camera sẽ gửi tín hiệu về điện thoại của Alcock.

"Hàng đêm, trung bình mỗi giờ điện thoại tôi nhận tín hiệu một lần. Có thể chỉ là động vật hoang dã xâm nhập trang trại, nhưng cũng không ít trường hợp kẻ xấu đột nhập để ăn trộm", ông Alcock kể.

Trước khi ông Alcock lắp đặt dàn camera hồng ngoại, trung bình mỗi tuần một lần kẻ xấu tấn công trang trại bơ của ông. Hồi tháng 3, một nhóm 6 tên trộn lẻn vào trang trại, hái trộm 200 kg bơ.

Nam Phi là quốc gia xuất khẩu bơ lớn thứ sáu thế giới. Thời gian qua, các chủ trang trại bơ ở nước này như ông Alcock chật vật đối phó với tình trạng trộm cắp. Mỗi lần đột nhập, bọn trộm có thể lấy đi hàng trăm kg bơ.

Chủ trang trại Mark Alcock dựng hàng rào gai điện để bảo vệ vườn bơ. Ảnh: WSJ.

Một số chủ trang trại bơ áp dụng các biện pháp an ninh tương tự như ở những mỏ vàng nước này. Ông Howard Blight sở hữu trang trại rộng gần 150 ha, trồng bơ, hạt macadamia và thanh long. Ông xây hàng rào điện cao hơn 2 m để bảo vệ trang trại. Nhân viên bảo vệ tuần tra 24/7.

"Nghe có vẻ quá mức nhưng bơ giờ là vàng xanh", ông Blight khẳng định.

Ông Craig Coppen, giám đốc hãng an ninh Caine Security ở Tzaneen, cho biết công ty của ông chuyển từ chuyên chống săn bắn tê giác sang chuyên chống trộm bơ 4 năm trước. Ông có hợp đồng bảo vệ an ninh hơn 30 trang trại, giám sát diện tích đất trồng gần 1.500 hecta.

Mỗi đêm, ông triển khai ít nhất 100 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ các trang trại bơ tại Tzaneen. "Các nhân viên luôn phải để ý những chiếc xe đáng ngờ. Các bạn không thể tin được bọn trộm giỏi đến mức nào", ông Coppen nói.

Cơn sốt "vàng xanh" không hạn chế ở Nam Phi. Giá bơ tăng vọt thời gian qua thổi bùng làn sóng trộm cướp trên phạm vi toàn cầu. Tại Mỹ, Ủy ban Bơ California thiết lập một đường dây nóng để các chủ trang trại tố giác hành vi trộm cắp. Ở Mexico, hàng loạt băng đảng ma túy đụng độ nhau để giành miếng bánh trong thị trường bơ.

Nhân viên an ninh hãng Caine Security lái xe tải tuần tra các trang trại bơ ban đêm. Ảnh: WSJ.

Theo ResearchAndMarkets.com, thị trường bơ toàn cầu đạt quy mô 12,2 tỷ USD và sẽ tăng lên 17,9 tỷ USD vào năm 2025. Theo Sáng kiến toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, các băng đảng tội phạm hoạt động mạnh tại Nam Phi để đưa bơ ăn trộm ra thị trường.

Theo thống kê của Hiệp hội Nông dân trồng bơ Nam Phi năm 2018, các trang trại bơ nước này thiệt hại khoảng 1,7 triệu USD mỗi năm vì các vụ trộm cắp. Thông thường, các băng đảng tấn công trang trại, cướp bơ, đóng hộp rồi chuyển tới các chợ khắp cả nước. Một nhóm vài tên cướp có thể lấy đi một tấn bơ trong vài giờ.

Các vụ cướp bơ làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá bơ tăng vọt khắp nơi, từ Capte Town (Nam Phi) đến Copenhagen (Đan Mạch). Phần lớn bơ bị đánh cắp là hàng xuất khẩu đi châu Âu, giá bán sỉ khoảng hơn 4 USD /kg.

Làn sóng tội phạm là một vấn đề lớn với doanh nhân Francisco Díaz, chủ quán ăn Oh My Avo tại Cape Town. "Năm nay thật điên rồ. Nạn trộm cắp làm nguồn cung bơ thiếu hụt đáng kể", ông than thở. Mỗi tuần, ông Díaz mua khoảng 160 kg bơ.