Gia tăng ca mắc sốt xuất huyết tại TP.HCM và Đồng Nai

Mặc dù vẫn chưa đến mùa mưa, số ca mắc sốt xuất huyết tại TP.HCM và Đồng Nai đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 9 (từ 27/2 đến 5/3), thành phố ghi nhận 327 ca bệnh sốt xuất huyết, không có ca nào tử vong. HCDC nhận định số ca mắc nhìn chung giảm 28,3% so với trung bình 4 tuần trước là 456 ca, tuy nhiên, tổng ca mắc khá cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ đầu năm đến nay, tổng số ca mắc sốt xuất huyết tại TP.HCM là 4.683 ca, cùng kỳ năm 2022 là 2.621 ca.

Trong tuần này, toàn thành phố ghi nhận 19 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 18 phường, xã thuộc 11/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức. Số ổ dịch giảm 4 ổ dịch mới so với tuần trước.

Mặc dù vậy, TP.HCM vẫn có 3 quận có số ca mắc tăng so với số mắc trung bình 4 tuần trước là quận 3, quận 5, quận 11.

Ngoài ra, TP.HCM cũng có 7/312 phường xã có số ca bệnh tăng ở mức ngưỡng báo động và 4/312 phường xã có số ca bệnh tăng ở mức báo nguy hoặc mức cảnh báo so với trung bình 4 tuần trước.

Tại Đồng Nai, theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, số ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, trong 8 tuần đầu năm, toàn tỉnh có 860 ca mắc sốt xuất huyết (bao gồm 481 ca ở trẻ em, chiếm gần 56%), tăng 17,81 % so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có một ca tử vong (bằng cùng kỳ năm ngoái).

Cùng thời gian, ngành y tế tỉnh Đồng Nai cũng phát hiện 183 ổ dịch, tăng hơn 220% so với cùng kỳ năm ngoái (57 ổ dịch). Tỷ lệ ổ dịch xử lý trong toàn tỉnh đạt hơn 97%.

Riêng tuần vừa qua, toàn tỉnh ghi nhận 101 ca vào viện do mắc sốt xuất huyết (trong đó có 69 ca trẻ em, chiếm tỷ lệ hơn 68%), tăng hơn 16% so với tuần trước và tăng hơn 77% so với tuần cùng kỳ năm 2022 (57 ca).

Cũng trong tuần này, toàn tỉnh phát hiện 30 ổ dịch (tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Trong năm 2022, TP.HCM ghi nhận tổng số ca sốt xuất huyết ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM ngày 31/1, TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết ở TP.HCM giảm nhiều so với năm ngoái nhưng vẫn ở mức cao.

"Mùa khô hiện tại là thời điểm thuận lợi để chuẩn bị phương án, kiểm soát tốt sự phát sinh lăng quăng. Nguồn bệnh càng nhỏ thì xác suất lây lan càng thấp", TS Thượng nói.