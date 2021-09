Gia sản của Lương Triều Vỹ sau 40 năm đóng phim

Sau bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật, khối tài sản của Lương Triều Vỹ ở mức 20 triệu USD. Tài tử Hong Kong đầu tư bất động sản, tậu xế hộp và chi tiêu cho sở thích cá nhân.

Sau khi ra rạp ngày 3/9, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - bộ phim về siêu anh hùng châu Á đầu tiên của Marvel - tạo hiệu ứng toàn cầu. Phim do Lưu Tư Mộ đóng chính cùng với sự góp mặt của phần lớn diễn viên châu Á hiện được chấm 91% trên Rotten Tomatoes. ComicBook mô tả tác phẩm là “một trong những kịch bản gốc thú vị nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel”.

Việc bộ phim được ra mắt là tín hiệu khả quan cho việc người châu Á dần được xem trọng. Sau sự nghiệp kéo dài gần bốn thập kỷ, cùng với danh hiệu Ảnh đế tại Cannes, Lương Triều Vỹ - người được mệnh danh là niềm tự hào của điện ảnh Hong Kong - xuất hiện trong Shang-Chi với vai phản diện Wenwu (hay còn gọi là Mandarin).

Một lần nữa, nam diễn viên chứng tỏ năng lực diễn xuất. Trong cuộc phỏng vấn với World Journal, chủ tịch Marvel Studios khen diễn xuất lôi cuốn của sao phim Tâm trạng khi yêu. Kevin Feige nói ông thấy may mắn khi Lương Triều Vỹ nhận lời đóng Shang-Chi. Ông kinh ngạc trước tài năng của nam diễn viên.

Theo SCMP, Lương Triều Vỹ là một trong những huyền thoại của điện ảnh Hong Kong. Nam diễn viên nằm trong danh sách những tài tử được trả lương cao nhất xứ Cảng thơm. Điều đó có công lớn của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Không giống với những ngôi sao cùng thời, tài tử 59 tuổi không thích phô trương sự giàu có. Tuy nhiên, theo Celebrity Net Worth, hiện khối tài sản của nam diễn viên ở mức 20 triệu USD .

Lương Triều Vỹ được khen ngợi với vai phản diện trong bom tấn của Marvel. Ảnh: Disney Studios.

Đầu tư bất động sản

Bên cạnh thu nhập từ diễn xuất, Lương Triều Vỹ còn thu lợi từ việc kinh doanh bất động sản. Nam diễn viên thường xuyên mua đi, bán lại và cho thuê những căn hộ, nhà ở tậu được tại Hong Kong sau khoảng bốn thập kỷ hoạt động trong giới giải trí.

Theo Topick HK, sao phim A Phi chính truyện mua biệt thự tại phố Wellington, trung tâm Hong Kong với giá 3,7 triệu USD . Bốn năm sau, nam diễn viên bán lại với giá 12,7 triệu USD , bỏ túi khoản lợi nhuận 9 triệu USD . Năm 2016, Lương Triều Vỹ mua hai căn văn phòng trong trung tâm thương mại W50 ở khu dân cư Wong Chuk Hang. Hiện tại, hai văn phòng trị giá hơn 12,8 triệu USD , theo KK News.

Ở tuổi 59, Lương Triều Vỹ sống cuộc sống không con bên cạnh vợ Lưu Gia Linh. Ảnh: GQ.

KK News đồng thời đưa tin chồng Lưu Gia Linh sở hữu căn hộ có ban công trị giá 8,5 triệu USD ở Vịnh Repulse - nơi được mệnh danh là một trong những khu phố đắt đỏ nhất Hong Kong - và có tầm nhìn ra biển. Ngoài ra, tài tử Hong Kong còn sở hữu biệt thự sang trọng rộng 4.000 m2, khu vườn rộng lớn tại đường Watford, The Peak. Theo Centant, nam diễn viên mua căn nhà nhỏ hơn cách đó vài căn. Anh bán lại từ năm 2007 với giá 12,6 triệu USD .

Tháng 6/2020, Apple Daily đưa tin tài tử Vô gian đạo 2 thua lỗ khoảng 850.000 USD trong một vụ đầu tư nhà đất. Tuy nhiên, số tiền này không đáng là bao so với những gì nam diễn viên kiếm được 5 năm trở lại đây. Ở tuổi U60, Lương Triều Vỹ nhận được trung bình 6,3 triệu USD cho một bộ phim điện ảnh.

Từ năm 2016-2020, Lương Triều Vỹ đóng 6 phim, bỏ túi khoảng 38 triệu USD . Ngoài ra, việc làm gương mặt đại diện cho hai thương hiệu lớn giúp tài tử nổi tiếng bỏ túi hơn 8,2 triệu USD , theo Apple Daily.

Chi tiêu cho sở thích cá nhân

Ngoài đầu tư bất động sản, Lương Triều Vỹ còn được biết đến với bộ sưu tập siêu xe. Nam diễn viên thường mua xế hộp đắt tiền, phiên bản giới hạn, theo SCMP.

Trong số những ôtô đắt đỏ, Mercedes-Benz C63 AMG Black Series là mẫu xe đáng chú ý. Đây là phiên bản giới hạn của thương hiệu xe hơi đến từ Đức, chỉ có khoảng 200-300 chiếc có tay lái bên phải. Không chỉ gây ấn tượng với động cơ NA V8 M156 6,2 lít, mẫu xe của Mercedes-Benz hiện trở thành phương tiện đầu tư sinh lợi.

Theo SCMP, Lương Triều Vỹ gần đây mua mẫu S500 Cabriolet của Mercedes-Benz với giá khoảng 250.000 USD . Tuy nhiên, tài tử Hong Kong trung thành với chiếc SUV thể thao Range Rover 15 năm tuổi của mình. Hiện tại, mẫu Range Rover cùng loại được bán với giá từ 150.000- 320.000 USD .

Tài tử Hong Kong sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư. Ảnh: Weibo.

Ngoài việc chi tiền cho nhu cầu cá nhân, Lương Triều Vỹ nuông chiều sở thích của vợ. Theo SCMP, Lưu Gia Linh là tín đồ của những thương hiệu trang sức cao cấp, bao gồm Cartier, Tiffany & Co. và Bvlgari... Trong cuộc phỏng vấn với Ming Pao, sao phim Đông tà Tây độc tiết lộ chồng cô thường xuyên mua trang sức tặng vợ trong những lần anh đến châu Âu để quay phim hay đi công tác.

Những lúc không đóng phim hay đầu tư bất động sản, Lương Triều Vỹ thường dùng thời gian rảnh để theo đuổi sở thích riêng, bao gồm chèo thuyền và lướt sóng. Tài tử Hong Kong từng giành hạng hai tại cuộc thi đua thuyền ở Spring Regatta năm 2018.

Theo On, tuy là một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất showbiz Hoa ngữ, Lương Triều Vỹ chọn cuộc sống kín tiếng. Anh từ chối lời mời tham gia game show, chương trình truyền hình thực tế với mức cát-xê cao vì không muốn phơi bày đời tư.