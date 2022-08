Giả mạo quyết định của tỉnh Long An, cho DN thực hiện dự án đầu tư

Quyết định giả mạo được đăng tải trên mạng về việc UBND tỉnh Long An chấp thuận cho một công ty đầu tư vào khu công nghiệp huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Sáng 13/8, Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An Nguyễn Anh Việt cho biết vừa ký ban hành văn bản, thông tin về trường hợp giả mạo quyết định, văn bản, chữ ký của cơ quan Nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trên lĩnh vực đầu tư.

Theo ông Việt, qua theo dõi thông tin trên mạng Internet, UBND tỉnh Long An phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản với nội dung và hình thức giả mạo quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 3/8 về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty CP Đầu tư Thuận Thành Phát Land thực hiện dự án Khu công nghiệp Thuận Thành Phát Land - Long An, diện tích khoảng 1.370 ha tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Anh Việt, Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An ký ban hành văn bản, thông tin về trường hợp giả mạo quyết định, văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trên lĩnh vực đầu tư. Ảnh: Thiên Long.

UBND tỉnh Long An khẳng định quyết định nêu trên không do UBND tỉnh ban hành. Đây là quyết định giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan Nhà nước và cá nhân có thẩm quyền của các đối tượng nhằm thực hiện các hành vi phạm pháp luật và tác động xấu đến xã hội.

Công văn do Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An ký, nêu rõ hiện UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND tỉnh Long An đã thông tin đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và đề nghị thông tin rộng rãi đến cơ quan, tổ chức và người dân được biết để không sử dụng, không chia sẻ quyết định nêu trên.