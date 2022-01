Giả mạo cuộc thi Giọng hát Việt để chiếm đoạt Facebook

Thời cùng đồng bọn lập liên kết giả mạo cuộc thi Giọng hát Việt để chiếm tài khoản Facebook rồi nhắn tin lừa đảo người thân của bị hại.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Sanh Thời (20 tuổi), Võ Linh (22 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị) và Phạm Thị Huyền Nhung (25 tuổi, trú Thừa Thiên – Huế) để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời (bìa trái) cùng đồng bọn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, từ đầu năm 2021 đến nay, Thời, Linh và Nhung lập liên kết giả mạo cuộc thi “Giọng hát Việt”, rồi chia sẻ lên mạng xã hội Facebook để kêu gọi bình chọn, nhận các giải thưởng.

Khi người dùng truy cập vào liên kết có mã độc, nhóm nghi phạm sẽ ăn cắp thông tin để chiếm quyền sử dụng tài khoản. Nguyễn Sanh Thời sau đó cùng đồng bọn dùng tài khoản Facebook đã chiếm đoạt được để nhắn tin, cho người thân, bạn bè của bị hại để vay tiền, nhờ chuyển tiền vào tài khoản của chúng.

Chỉ trong tháng 11 và 12/2021, nhóm nghi phạm đã thực hiện 17 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của các nạn nhân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Lạng Sơn… Công an xác định Thời cùng đồng bọn đã thực hiện giao dịch số tiền hơn 3 tỷ đồng liên quan hoạt động lừa đảo.

Cuối tháng 12/2021, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an TP Huế bắt Thời khi anh ta đang ở nhà trọ tại phường An Đồng (TP Huế). Từ lời khai, lực lượng chức năng bắt thêm Linh và Nhung.

Chuyên án đang được mở rộng điều tra.