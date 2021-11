Giá lợn hơi xuất hiện mức 35.000 đồng/kg

Lượng lợn cung ứng ra thị trường vẫn cao hơn nhiều so với nhu cầu người dân khiến giá lợn hơi xuống thấp. Thậm chí loại lợn mỡ xấu chỉ còn khoảng 35.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi những ngày gần đây liên tục giảm. Ngày 20/11, tại miền Bắc giá lợn hơi tiếp tục giảm 1.000-2.000 đồng/kg, thương lái thu mua quanh mức 40.000-45.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lào Cai giá thu mua lợn hơi ở mức 44.000-45.000 đồng/kg. Tương tự, tỉnh Tuyên Quang cũng ở mức 42.000 đồng/kg; ngang bằng với giá lợn hơi đang neo tại Hưng Yên. Riêng Hà Nội và Bắc Giang, giá lợn hơi hiện thấp nhất khu vực, với giá 41.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên giao dịch chủ yếu dao động 44.000-45.000 đồng/kg. Tại Nghệ An, giá lợn hơi giữ nguyên mức 44.000 đồng/kg. Giá lợn hơi ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Quảng Nam 45.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi dao động 40.000-50.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Quang Thọ, Giám đốc Công ty Thy Thọ - chuyên thu mua heo của người dân - cho biết hiện giá heo hơi ông thu mua ở Đồng Nai ở mức đi ngang, khoảng 50.000 đồng/kg. Riêng với heo hơi xấu, quá lứa đang được mua ở mức 40.000 đồng/kg.

Thông tin từ Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, ngày 20/11, lượng heo tiêu thụ tại chợ đầu mối Hóc Môn khá lớn, khoảng 5.360 con, tăng trên 1.000 con so với ngày hôm qua là 3.650 con.

"Heo hơi ngon giá khoảng 60.000 đồng/kg. Trung bình giá dao động khoảng 50.000-55.000 đồng/kg, đặc biệt heo xấu (heo mỡ, quá trọng lượng) giá còn 35.000 đồng/kg. Do lượng heo đổ về chợ khá lớn nên chợ tiêu thụ khá chậm so với các ngày đầu tuần", đại diện Hiệp hội cho biết.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai - cho biết hiện nay lượng cung vẫn cao hơn cầu rất nhiều khiến giá heo hơi xuống thấp. "Trước đây TP.HCM tiêu thụ 6.000-7.000 con/ngày, còn hiện nay chỉ khoảng 3.000-4.000 con/ngày", ông nói.

"Hơn nữa, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, lượng heo bán chạy dịch cũng dồn ra thị trường rất nhiều. Trong khi đó loại heo này giá rất thấp gây ảnh hưởng đến giá heo hơi ngon trên thị trường", ông nói thêm.

Lãnh đạo hiệp hội cũng cho biết hiện nay dịch tả heo Châu phi xuất hiện phức tạp nhiều nơi, nhiều người dân không thể tái đàn. Do đó, các chủ trại phải lưu ý các biện pháp an toàn sinh học, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Tuy nhiên, có một nghịch lý là giá thịt lợn ở các chợ và giá thịt đến tay người tiêu dùng vẫn neo ở mức cao. Ngày 19/11, tại một quầy thịt trên đường Bùi Văn Ba (quận 7) giá lợn 90.000 đồng loại mỡ, thịt không ngon, thịt ba rọi, nạc vai ở mức 120.000-130.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại cửa hàng Bách Hóa Xanh, thịt ba rọi giá 129.000 đồng/kg, sườn non 159.000 đồng/kg, nạc vai 115.000 đồng/kg...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Phùng Đức Tiến nhấn mạnh thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức kết nối tiêu thụ, hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại chăn nuôi mở rộng thị trường.

“Bộ NNPTNT cũng sẽ tổ chức hướng dẫn các hộ chăn nuôi sử dụng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có sẵn tại địa phương tự phối trộn để giảm giá thành; đồng thời đưa ra mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, phòng ngừa dịch bệnh, hạn chế rủi ro, giảm chi phí trong chăn nuôi”, vị Thứ trưởng đề cập.

Ông Tiến còn cho biết đã đề xuất Chính phủ xem xét gói hỗ trợ để khôi phục sản xuất đối với nông dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19. Cùng với đó là xem xét giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê đất của năm 2021-2022; có chính sách bố trí đất cho chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, đầu tư hạ tầng cho giết mổ, chế biến.