Giá lăn bánh những mẫu SUV đang bán rẻ tại Việt Nam

Trong tháng 6, nhiều mẫu SUV được giảm giá nhằm dọn kho đón thế hệ mới hoặc kích cầu thị trường.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 buộc các hãng xe phải giảm giá sản phẩm nhằm kích cầu thị trường. Nhiều mẫu SUV được giảm giá mạnh, một số là để dọn kho đón thế hệ mới, số khác nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc. Có 4 mẫu SUV vừa được giảm giá trong tháng 6 là Hyundai Kona, MG ZS, Peugeot 3008 và 5008

Giá lăn bánh của những mẫu xe trong bài viết được tính tại Hà Nội, nơi có mức thu lệ phí trước bạ (12%) và phí đăng ký biển số cao nhất. Các loại thuế, phí còn lại được tính theo đăng ký ôtô cá nhân.

Hyundai Kona: 671-794 triệu đồng

Trong tháng 6, Hyundai Kona được giảm giá 40 triệu đồng trên tất cả phiên bản. Không chỉ nhằm tăng sức cạnh tranh với những đối thủ như Kia Seltos hay Toyota Corolla Cross, đây còn được xem là động thái dọn kho để chuẩn bị đón phiên bản nâng cấp của mẫu xe này.

Cụ thể, phiên bản Hyundai Kona 2.0L tiêu chuẩn giảm từ 619 triệu đồng xuống còn 579 triệu đồng, bản 2.0L đặc biệt giảm từ 681 triệu đồng xuống 641 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất Kona 1.6 turbo có giá 689 triệu đồng, trong khi giá niêm yết là 729 triệu đồng.

Thế hệ nâng cấp của Hyundai Kona đã được ra mắt thế giới từ lâu nhưng đến đây vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam. Sự chậm thay đổi này khiến Kona dần đánh mất vị thế vào tay những đối thủ mới. Từ đầu năm 2021 đến nay, Hyundai Kona chưa một lần dẫn đầu doanh số trong nhóm SUV hạng B.

Tính hết tháng 5/2021, Hyundai Kona bán được 1.782 xe, giảm hơn 22% so với doanh số 2.287 chiếc ở cùng kỳ năm trước. Kết quả này chỉ giúp Kona đứng thứ 3 trong nhóm SUV đô thị, kém hơn nhiều so với Seltos (6.238 xe) hay Corolla Cross (4.674 xe).

Đơn vị: triệu đồng

MG ZS: 587-687 triệu đồng

Một mẫu SUV hạng B cũng được giảm giá trong tháng 6 là MG ZS. Một số đại lý đang chào bán bản ZS Lux+ cao cấp ở mức 594 triệu đồng, giảm 25 triệu so với giá niêm yết. Phiên bản Com+ cũng được giảm tương tự, giá bán còn 544 triệu đồng. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn được giảm 15 triệu đồng so với giá niêm yết, giá bán còn 504 triệu đồng.

MG ZS được nhập khẩu từ Thái Lan, ra mắt thị trường trong nước từ đầu năm 2021, đây được xem là dòng xe chủ lực của MG tại thị trường Việt Nam. Hiện tại đây là mẫu xe có giá bán "mềm" nhất trong nhóm SUV hạng B. Việc giảm giá lần này giúp MG ZS tăng thêm tính cạnh tranh so với các đối thủ như Hyundai Kona, Kia Seltos hay Ford EcoSport.

Các trang bị ngoại thất đáng chú ý trên MG ZS gồm đèn LED, mâm hợp kim 17 inch 2 tone màu. Ở bên trong, xe sử dụng vật liệu giả da, vân carbon, màn hình trung tâm 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, có khóa thông minh, cổng sạc USB hàng ghế sau và hệ thống lọc bụi mịn.

Cả 3 phiên bản của MG ZS đều được trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 112 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm, hộp số CVT giả lập 8 cấp.

Đơn vị: triệu đồng.

Peugeot 3008 và 5008: 966 triệu đến 1,346 tỷ đồng

Giống như Hyundai Kona, Peugeot 3008 và 5008 hiện được các đại lý giảm giá 30-60 triệu đồng tùy theo model kèm gói bảo hiểm, đây là động thái dọn kho trước khi phiên bản facelift của 2 mẫu xe này được ra mắt. Ngoài ra, người mua mẫu SUV 7 chỗ 5008 còn được tặng kèm xe tay ga Peugeot, khuyến mại này sẽ không được trừ vào giá bán.

Thậm chí một số đại lý còn giảm giá bộ đôi này sâu hơn. Các bản 3008 AT và AL được giảm lần lượt 47 triệu và 57 triệu đồng, hai bản 5008 được giảm 67 triệu đồng. Với mức giảm trên, Peugeot 3008 AT và AL có giá bán niêm yết lần lượt là 979 triệu và 1,069 tỷ đồng , mức giá sau giảm còn 932 triệu và 1,022 tỷ đồng . Trong khi đó, mẫu Peugeot 5008 AT và AL có giá sau giảm còn 1,032 tỷ và 1,182 tỷ đồng .

Từng đóng vai trò làm mới hình ảnh và cải thiện doanh số của Peugeot tại Việt Nam khi ra mắt vào cuối năm 2017, đến nay 3008 và 5008 đã đánh mất sức hút trên thị trường. Trong cùng phân khúc của 3008 và 5008, có nhiều đối thủ cạnh tranh và đa dạng giá bán như Mazda CX-5, Mazda CX-8, Hyundai Tucson, Honda CR-V hay Subaru Forester.

Vào đầu tháng 6, hình ảnh của lô Peugeot 3008 facelift được cho là xuất hiện tại nhà máy Thaco ở Chu Lai, Quảng Nam. Nhiều khả năng xe sẽ sớm được cho ra mắt tại Việt Nam cùng với 5008 facelift. Ở phiên bản mới, 3008 và 5008 được nâng cấp ngoại hình và trang bị, cách bố trí trong cabin và động cơ không đổi so với phiên bản hiện hành.