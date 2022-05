Giá khí đốt tăng cao kỷ lục

Diễn biến tiêu cực trên thị trường năng lượng thế giới đã đẩy giá khí đốt lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2008.

Theo CNBC, giá khí đốt tự nhiên ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong gần 14 năm qua sau khi tình hình chiến sự giữa Nga - Ukraine tàn phá thị trường năng lượng toàn cầu.

Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng tại Phố Wall hôm 3/5, giá khí đốt tại trung tâm phân phối Henry Hub đã tăng 9% lên 8,14 USD /MMBtu. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 9/2008.

Campbell Faulkner, Phó chủ tịch cấp cao kiêm nhà phân tích tại OTC Global Holdings, cho biết diễn biến giá khí đốt chịu ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố tiêu cực trên thị trường. Gần nhất, Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét áp đặt vòng trừng phạt thứ 6 lên Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng của quốc gia này.

Bên cạnh đó, tình trạng sụt giảm sản lượng của Mỹ và lượng dự trữ ở ngưỡng thấp, kém 21% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng đang đe dọa tính ổn định trên thị trường.

Diễn biến giá khí đốt vài năm trở lại đây. Ảnh: Trading Economics.

“Việc tiêu thụ điện cao hơn trong mùa hè mà không động đến năng lượng than sẽ giảm lượng khí đốt dự trữ, từ đó đẩy giá cả tăng cao”, Faulkner nhận định.

Giá khí đốt tự nhiên đã tăng hơn 12% trong hai phiên gần đây. Tính riêng trong tháng 4, loại năng lượng này đã tăng 30%.

Giá khí đốt còn chịu tác động bởi nhu cầu sử dụng và xuất khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) ở Mỹ, dần tạo thêm áp lực lạm phát trên toàn nền kinh tế. Trong khi đó, người tiêu dùng đang phải thanh toán những hóa đơn năng lượng đắt đỏ còn nhà cung cấp dịch vụ thì chịu giá đầu vào cao hơn.

Theo công ty nghiên cứu EBW Anaytics, việc nhiệt độ Trái Đất nóng lên đang thúc đẩy nhu cầu sử dụng khí đốt cho điều hòa và làm mát. Do đó, bất kỳ mô hình thời tiết nào thay đổi cũng để lại nhiều thách thức đối với giá năng lượng.

Dữ liệu từ Trading Economics cho thấy giá khí đốt tự nhiên đã tăng 172,46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, giá than đá cũng đội lên 325 USD /tấn, tăng 249,46% so với cùng giai đoạn.

Mặt khác, giá dầu thế giới vẫn đi ngang thời gian gần đây. Giá hai loại dầu là WTI và Brent hiện lần lượt ở mức 103,6 USD /thùng và 106,1 USD /thùng.

Cổ phiếu năng lượng cũng là nhóm có hiệu suất cao nhất trong chỉ số S&P 500 trong phiên giao dịch hôm 3/5, tăng tổng cộng 1%.