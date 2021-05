Giá Ether lập đỉnh mới, vị thế độc tôn của Bitcoin bị xói mòn

Vị thế độc tôn của Bitcoin trên thị trường tiền mã hóa toàn cầu đang suy giảm khi giá một số loại tiền khác như Ether tăng rất mạnh.

Theo Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày 2/5 (giờ Mỹ, sáng 3/5 giờ Việt Nam), giá Ether tăng hơn 2,5% lên 3.043 USD /đồng. Đây là lần đầu tiên Ether vượt mốc 3.000 USD /đồng. Tính từ đầu năm đến nay, giá Ether đã tăng tới 300%, trong khi giá Bitcoin tăng 95%.

Nhà phân tích Rich Ross của hãng Evercore ISI cho rằng Ether sẽ sớm tăng lên muwcsc 3.900 USD /đồng. Trong khi đó, hãng FundStrat dự báo giá Ether có thể chạm ngưỡng 10.000 USD /đồng vào cuối năm nay.

Bloomberg ước this tổng giá trị thị trường tiền mã hóa toàn cầu hiện vào khoảng 2.300 tỷ USD . Bitcoin - loại tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới - chiếm khoảng 46%, giảm mạnh so với mức 70% hồi đầu năm do sự lớn mạnh của Ether và một số loại tiền mã hóa khác. Hiện Ether đang chiếm khoảng 15% tổng giá trị thị trường tiền mã hóa.

Giá Ether lần đầu tiên vượt mốc 3.000 USD /đồng. Ảnh: Coin Desk.

Bitcoin vẫn là loại tiền mã hóa số một thị trường, nhưng đà tăng đang thuộc về Ether và những loại tiền kém phổ biến hơn. Giá Binance Coin tăng 3.490% trong 12 tháng qua trong khi Dogecoin vọt lên 15.00%.

“Giá Ether đang tăng mạnh và không có gì cản bước loại tiền này. Các đồng tiền mã hóa khác cũng thu hút sự chú ý của giới đầu tư”, nhà phân tích Edward Moya của hãng Oanda Corp nhận định.