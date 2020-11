Gia đình ông Trump có thể sống ở đâu sau khi rời Nhà Trắng

Dinh thự Seven Springs (Bedford, New York): Khi gia đình Trump muốn “trốn” khỏi thành phố, họ có thể tới dinh thự Seven Springs gồm 60 phòng, trong đó có 15 phòng ngủ, một sân chơi bowling. Ông Trump mua cơ ngơi rộng gần 4.650 m2 này vào năm 1996 với giá 7,5 triệu USD . Hiện dinh thự này được cho là trị giá 24 triệu USD . Ảnh: Trump.com.