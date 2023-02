Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn sắp nhận hàng chục tỷ đồng từ Sasco

Với hơn 45% vốn nắm giữ tại Sasco, nhóm cổ đông liên quan ông Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ nhận về hơn 60,4 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức của công ty dịch vụ hàng không này.

Sasco là doanh nghiệp chuyên quản lý các của hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: SAS.

Theo thông báo từ CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã chứng khoán: SAS), ngày 9/3 tới đây, công ty sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2022 với các cổ đông.

Trong đó, tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt này là 10% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 23/3.

Hiện tại, Sasco có vốn điều lệ đạt gần 1.335 tỷ đồng , tương đương gần 133,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Với tỷ lệ cổ tức tiền mặt kể trên, doanh nghiệp này sẽ phải chi hơn 133 tỷ đồng để hoàn tất thanh toán cho cổ đông.

Đáng chú ý, với việc có liên quan tới hơn 60,65 triệu cổ phiếu SAS, tương đương 45,44% vốn doanh nghiệp, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐQT Sasco, và gia đình sẽ nhận về hơn 60,4 tỷ đồng tiền mặt từ đợt tạm ứng cổ tức này của Sasco.

Trong khi đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) với vai trò là cổ đông lớn nhất nắm 49,07% vốn Sasco, cũng sẽ nhận về gần 65,3 tỷ đồng tiền mặt.

GIA ĐÌNH ÔNG HẠNH NGUYỄN LÀ NHÓM CỔ ĐÔNG LỚN THỨ 2 TẠI SASCO Cơ cấu cổ đông của Sasco hiện nay Nhãn ACV Nhóm cổ đông ông Johnathan Hạnh Nguyễn Cổ đông khác

% 49.07 45.44 5.49

Hiện tại, trong cơ cấu sở hữu Sasco, cá nhân ông Hạnh Nguyễn chỉ nắm 200.000 cổ phiếu SAS, nhưng các công ty của gia đình ông là IPPG, DAFC, ACFC lại nắm giữ tới hơn 60,45 triệu cổ phiếu. Qua đó giúp gia đình "vua hàng hiệu" trở thành nhóm cổ đông lớn thứ 2 tại doanh nghiệp dịch vụ hàng không này.

Kế hoạch tạm ứng cổ tức tiền mặt kể trên được đưa ra sau năm kinh doanh phục hồi tích cực với lợi nhuận cao gấp 70 lần so với năm 2021 của Sasco.

Cụ thể, trong năm vừa qua, doanh thu thuần của công ty dịch vụ hàng không này đã đạt 1.400 tỷ đồng , tăng 4,4 lần so với năm liền trước. Lợi nhuận gộp theo đó cũng tăng mạnh, đạt 666 tỷ đồng , cao gấp gần 4 lần.

Với chỉ tiêu lợi nhuận, lãi sau thuế năm vừa qua Sasco thu về được là 210 tỷ đồng , tăng tới 70 lần năm 2021.

Sasco cho biết doanh thu và lợi nhuận năm nay tăng cao do ngành hàng không hồi phục, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh tại sân bay cũng tốt lên.

Nếu so với hai năm liền trước, kết quả kinh doanh năm 2022 cũng là mức cao nhất mà công ty dịch vụ hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn ghi nhận được từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, nếu so với trước dịch, đây vẫn là mức lợi nhuận tương đối thấp so với quy mô hoạt động kinh doanh của Sasco.