Gia đình Lâm Phong, Trịnh Gia Dĩnh quây quần đón năm mới

Bản hit ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ vốn được viết cho giọng nữ

Nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Diane Warren tiết lộ bà sáng tác “I Don’t Want to Miss a Thing” với dự định ca khúc sẽ do một nữ ca sĩ thể hiện, chứ không phải nhóm Aerosmith.