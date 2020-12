‘Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới’ - thời tiền sử lắm điều nhiễu nhương

Phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình “The Croods” (2013) chiêu đãi khán giả nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Tác phẩm đồng thời lồng ghép khéo léo nhiều vấn đề xã hội hiện đại.

The Croods: A New Age (Gia đình Crood: Kỷ nguyên mới) tiếp tục theo chân gia đình tiền sử trên những nẻo đường tìm kiếm nơi chốn an cư. Sau The Croods (2013), gia đình tam đại đồng đường kết nạp thêm Guy (Ryan Reynolds) - anh chàng lang thang với trí thông minh và sự khéo léo vượt trội.

Trên hành trình mới, tình cảm giữa Guy và Eep (Emma Stone) - cô con gái thứ hai của nhà Crood - ngày càng thắm thiết. Để lứa đôi có thêm không gian riêng tư, Guy gợi ý Eep tách bầy và bắt đầu cuộc sống riêng. Ý tưởng khiến Grug (Nicolas Cage) - người cha của Eep - hết sức lo lắng.

Giữa lúc mâu thuẫn gia tăng, nhà Crood tìm thấy một vùng đất diệu kỳ tràn ngập hoa trái. Hóa ra, đây là trang trại nhà Betterman - những người họ hàng thất lạc của Guy. Gia đình Betterman, gồm hai vợ chồng và cô con gái mới lớn, mời gia đình Crood lưu lại trang trại của mình. Nhưng sự hiếu khách ấy mới chỉ là bước khởi đầu.

Hình ảnh độc đáo, đẹp mắt

Về tổng thể, The Croods: A New Age vẫn giữ được đặc trưng của phần trước. Phim chiêu đãi khán giả những khung cảnh vui nhộn, rực rỡ sắc màu. Hệ động, thực vật thời tiền sử tiếp tục được các họa sĩ thiết kế nhào nặn công phu và hiện lên trên phim vừa sống động, vừa độc đáo.

Qua trailer, khán giả đã được chiêm ngưỡng trang trại canh tác đủ thứ kỳ hoa dị thảo (và chuối) của nhà Betterman, hay thế giới với khu rừng bướm khổng lồ bên kia bức tường mà Eep đưa Dawn (Kelly Marie Tran) tới khám phá. Nhưng những khung cảnh này mới chỉ là góc rất nhỏ được mở sẵn trên bản đồ thế giới tiền sử ẩn chứa vô số bất ngờ của The Croods: A New Age.

Nông trại nhà Betterman với ngôi nhà cây tiện nghi là điểm nhấn của The Croods: A New Age.

Ngôi nhà trên cây của gia đình Betterman là điểm nhấn thú vị. Nó đối lập với hang đá đơn sơ của nhà Crood trong phần phim trước, khiến khán giả quên đi cuộc đời nay đây mai đó mà gia đình này vừa trải qua ở đầu tác phẩm.

Yếu tố hài hước đi cùng sự châm biếm

Lối sống “thượng lưu” của gia đình Betterman tạo ra chất liệu cho vô số tình huống gây cười trong nửa đầu The Croods: A New Age khi tác phẩm xoáy sâu vào phản ứng kiểu “nhà quê ra tỉnh” của gia đình Crood giữa môi trường mới.

Sự đối lập giữa lạc hậu và tân tiến tiếp tục là yếu tố gây cười trong nửa sau của The Croods: A New Age. Tuy nhiên, phim lật ngược thế cờ, để những kẻ vốn tự tin mình ở “cửa trên” rơi vào thế bí bởi trí thông minh và sự kiêu ngạo đã khiến họ tự đào hố chôn mình.

Quan hệ giữa hai nhà Crood và Betterman mang lại tiếng cười cho bộ phim.

The Croods: A New Age hướng tới thông điệp vai trò xã hội được phân chia theo năng lực, không phải giới tính. Những người đàn ông cũng có phút mềm yếu, "cần một bờ vai". Tương tự, bên trong mỗi người phụ nữ luôn tiềm ẩn một chiến binh đang say ngủ.

“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Trong The Croods: A New Age, khi “nóc nhà” lâm nguy, biệt đội “Thunder Sisters” sẵn sàng lâm trận. Tinh thần đoàn kết, vừa mạnh mẽ, vừa hoang dại của hội chị em, trái ngược hoàn toàn với vẻ niềm nở giả tạo, xanh vỏ đỏ lòng của chính họ ở đầu phim, đã mang đến cho khán giả cao trào pha lẫn giữa sự phấn khích và hài hước.

Những vấn đề của xã hội hiện đại

Ý tưởng “tách đàn” của Guy và Eep ở đầu phim phản ánh sự thay đổi cấu trúc gia đình trong xã hội hiện đại. Từ chỗ đại gia đình tam đại đồng đường cùng sống, cùng ăn, cùng ngủ như nhà Crood, xã hội hiện đại phổ biến hình mẫu gia đình hạt nhân với hai vợ chồng và con cái, hoặc chỉ có hai vợ chồng.

Tâm trạng của Grug phản ánh nỗi lo lắng trước sự tan rã của lối sống quần tụ cũ, dẫn đến sự đổi thay của hàng loạt giá trị xã hội. Từ chỗ một người cha ghen tị với chàng trai cướp mất trái tim cô con gái rượu, Grug trở thành đại diện cho các giá trị cũ đang dần bị biến đổi, hoặc thay thế.

Bộ phim đồng thời phản ánh không ít vấn nạn của xã hội hiện đại.

Người đàn ông cũng gặp khó khăn trong việc tiếp nhận ý tưởng không gian riêng tư. Sự riêng tư được các nhân vật trong phim tôn vinh như một giá trị văn minh, khi cuộc sống đã đầy đủ và an toàn để người ta tạm gác lại gánh nặng sinh tồn sang một bên mà nghĩ nhiều hơn về bản thân.

Tuy nhiên, mặt trái của lối sống tôn sùng sự riêng tư được thể hiện qua nhân vật Phil Betterman (Peter Dinklage). Trụ cột gia đình Betterman là người đàn ông tháo vát. Nhưng ông gặp khó khăn khi chia sẻ gánh nặng với gia đình. Phần nào đó trong Phil mặc định đó là vấn đề của riêng ông - sự riêng tư của một người đàn ông. Và vì thế, bi kịch đã xảy ra.

Một vấn đề khác, dù không được đề cập trực diện, là tác động thô bạo của con người vào môi trường tự nhiên thông qua nông nghiệp. Nông trại xanh tốt của nhà Betteman được đánh đổi bằng con suối cạn trơ đáy, hệ sinh thái rừng bị hủy diệt, đẩy những sinh vật sống trong đó vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc.

Đây không chỉ là cái cớ được đưa ra trên phim để câu chuyện trở nên mượt mà. Đó còn là một vấn nạn của thế giới thực. Rất tiếc, đời thực không mộng mơ như câu chuyện thế giới đại đồng, muôn loài chung sống của The Croods: A New Age. Hạn hán, lũ lụt và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan đang xảy ra ngày một dày đặc vì hoạt động khai thác rừng phục vụ công, nông nghiệp.

Thay đổi trong cơ cấu xã hội hay nông nghiệp bền vững chỉ là một trong số nhiều vấn đề được phản ánh vào câu chuyện thời tiền sử của nhà Crood. The Croods: A New Age là một bộ phim hoạt hình phù hợp với mọi lứa tuổi. Dựa theo trải nghiệm và vốn sống của mỗi khán giả, mọi người sẽ có thể bóc tách bộ phim ở nhiều tầng ý nghĩa khác nhau.