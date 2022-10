Gia đình bé trai bị thiêu xác phủ nhận việc thỏa thuận bồi thường

Trong đơn kiến nghị, cha bé trai cho rằng thông tin cho rằng gia đình thỏa thuận bồi thường 5 tỷ đồng để dàn xếp vụ việc là không chính xác.

Ông Quang ra dự đám tang bé trai. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Liên quan vụ bé trai 3 tuổi tử vong khi được gửi chữa bệnh chậm phát triển, ngày 1/10, ông N.H.N. (cha bé trai, ở TP Huế) cho biết đã làm đơn kiến nghị gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và VKSND tỉnh Lâm Đồng sau khi báo chí thông tin gia đình thỏa thuận đền bù 5 tỷ đồng để không tố cáo ông Lê Minh Quang (45 tuổi, trú tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Trong đơn, ông N. cho rằng thông tin về lời khai của ông Quang được đăng tải trên báo chí ngày 29/9 là không chính xác. Theo ông N., ông Quang cố tình đưa ra để che giấu hành vi phạm tội của mình.

"Tôi xin khẳng định con trai tôi chỉ bị chậm nói, thể trạng cháu không gầy yếu, không suy dinh dưỡng. Tại thời điểm tôi giao con cho ông Quang chữa trị thì cháu đi lại, vận động bình thường. Tôi cho rằng ông Quang cố tình khai không đúng sự thật để che giấu hành vi phạm tội của mình", ông N. cho hay.

Đám tang bé trai. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Ông N. khẳng định không có chuyện ông Quang đề nghị bồi thường 5 tỷ đồng rồi nhờ bà Bích chuyển trước cho gia đình bé trai 800 triệu đồng. Cha cháu bé cũng phủ nhận việc khi ông Quang không có tiền trả như thỏa thuận thì gia đình bé trai trả lại 800 triệu đồng.

Theo ông N., giữa gia đình ông này và Quang chưa bao giờ có thỏa thuận nào về việc bồi thường 5 tỷ đồng để bỏ qua vụ việc. Sau khi xảy ra sự việc, ông Quang và bà Cao Thị Thu Bích (có tên gọi khác là Tuyết, 39 tuổi; trú tỉnh Đắk Lắk) mang tro cốt của bé trai ra Huế và giải thích cháu chết do bị Covid-19.

"Suốt mấy ngày ở đám tang bé, ông Quang mang cả vợ con mình đến quỳ lạy trước vong linh cháu và thề rằng con tôi chết vì nguyên nhân đó. Ông Quang có đặt vấn đề bồi thường nhưng gia đình tôi không nhận vì chúng tôi chỉ cần sự sống của con, chỉ muốn biết sự thật", ông N. trình bày trong đơn.

Ông N. cho biết thêm, khi nhìn những đứa con nhỏ của ông Quang và tin lời giải thích của ông Quang, thời điểm đó ông N. giấu thông tin con trai chết với gia đình.

"Vì cha mẹ tôi đều trên 80 tuổi, có bệnh tim mạch, huyết áp. Tôi sợ cha mẹ tôi nghe tin sẽ không chịu nỗi. Do đó, ngày 9/4, tôi đã làm đơn rút lại đơn tố cáo và nhận được phản hồi của phía Công an Lâm Đồng là tôi không có quyền rút đơn tố cáo nữa", ông N nói.

Cơ sở ông Q. thuê lại để nuôi dạy trẻ ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Ông N. cũng trình bày rằng thời điểm này gia đình ông vẫn còn tin ông Quang nên ngày 11/4 vẫn cho ông này mượn 500 triệu đồng và sau đó được hoàn trả. Đến ngày 30/5, biết ông N. cần tiền nên ông Quang đã nhờ bà Bích chủ động chuyển vào tài khoản ông N. 800 triệu đồng và nhắn tin cho ông N. mượn. Sau đó, ngày 4/7, ông N. đã chuyển trả lại số tiền trên cho ông Quang.

Trong đơn ông N. cho biết ngày 9/4, khi ông này làm đơn rút lại đơn tố cáo ông Quang, Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo việc rút đơn không ảnh hưởng để điều tra vì đây không phải vụ án khởi tố theo yêu cầu bị hại.

Cha cháu bé cho biết đã thông báo cho ông Quang là việc đúng sai sẽ do cơ quan công an kết luận. Sau đ, ông N. xin hoãnlàm việc với công an vì thời điểm đó phải lo hậu sự cho con trai, chăm sóc sức khỏe cha mẹ, vợ con.

"Tôi rất phối hợp và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu mà cơ quan công an yêu cầu. Không có chuyện tôi thiếu hợp tác, làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra", ông N. trình bày.