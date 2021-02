Giá dầu tăng vọt do căng thẳng Trung Đông

Giá dầu quốc tế tăng lên mức cao nhất tính từ tháng 1/2020 do kỳ vọng của giới đầu tư về một gói kích thích kinh tế Mỹ và căng thẳng tại Yemen leo thang.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 15/2, giá dầu Brent (Anh) tăng 1,2 USD lên 63,66 USD /thùng. Giá dầu WTI (Mỹ) tăng 1,4 USD lên 60,88 USD /thùng. Đây là mức cao kỷ lục tính từ tháng 1/2020.

Giá dầu tiếp tục tăng sau khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ở Yemen thông báo trong đêm 14/2 rằng lực lượng này vừa bắn hạ một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ. Liên quân cho biết lực lượng Houthi phóng máy bay này về hướng Saudi Arabia.

Giá dầu đang ở mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Ảnh: Getty Images.

“Giá dầu tăng do thông tin này”, Reuters dẫn lời nhà phân tích Kazuhiko Saito thuộc hãng môi giới hàng hóa Fujitomi Co. nhận định. “Tuy nhiên, giá tăng còn do giới đầu tư kỳ vọng chính phủ Mỹ sẽ sớm thông qua một gói kích thích kinh tế mới, qua đó kích thích nhu cầu năng lượng”.

Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nỗ lực vận động để thông qua kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD .

Các nhà phân tích cho biết giá dầu tăng còn do nguồn cung toàn cầu bị thu hẹp sau khi OPEC và các quốc gia liên minh quyết định giảm sản lượng khai thác hàng ngày.