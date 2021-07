Giá đất khu công nghiệp tăng, giá thuê nhà xưởng chững lại

Nhờ vào các chỉ số tăng trưởng kinh tế lạc quan, thị trường bất động sản công nghiệp tại cả khu vực phía Bắc và phía Nam vẫn thu hút các nhà sản xuất và chuỗi cung ứng logistics.

Theo báo cáo về thị trường khu công nghiệp (KCN) và nhà xưởng xây sẵn quý II tại miền Bắc và miền Nam của JLL, thị trường tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định cả về nguồn cung, giá thuê và tỷ lệ lấp đầy.

Cụ thể, ở thị trường phía Nam, JLL ghi nhận đã có nhiều giao dịch được hoàn tất tại Bà Rịa - Vũng Tàu bất chấp đại dịch bùng phát, các thỏa thuận thuê đất chủ yếu đến từ các nhà sản xuất công nghiệp nặng yêu cầu quỹ đất rộng lớn.

Tỷ lệ lấp đầy KCN và nhà xưởng xây sẵn đạt lần lượt 85% và 86%. Trong đó, đất công nghiệp ghi nhận các giao dịch mới trong lúc đại dịch bùng phát thể hiện rằng cả chủ đầu tư và khách thuê đã dần tìm ra được các phương án đồng hành cùng đại dịch để tiếp tục hoạt động.

Giá thuê nhà xưởng phía Nam chững lại

Ngược lại nhà xưởng xây sẵn chứng kiến sự mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp đã hiện hữu hơn là những doanh nghiệp mới.

Giá đất tại các KCN phía Nam tiếp tục đà tăng trưởng, nhưng giá thuê nhà xưởng xây sẵn chững lại. Ảnh: Quỳnh Danh.

Giá đất tiếp tục đà tăng trưởng, nhưng giá thuê nhà xưởng xây sẵn chững lại. Đất công nghiệp với vị thế là một hình thức đầu tư sản xuất lâu dài vẫn luôn giữ đà tăng trưởng về giá mạnh mẽ qua các năm.

Trong quý II, các chủ đầu tư KCN tại phía Nam đã thiết lập đỉnh giá trung bình mới là 113 USD /m2/chu kỳ thuê, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi giá thuê nhà xưởng xây sẵn đạt trung bình ở mức 4,5 USD /m2/tháng cho toàn khu vực, chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ do đại dịch bùng phát, gây ảnh hưởng lớn cho các hoạt động cho thuê của loại hình bất động sản xây sẵn này.

Thị trường đất công nghiệp cho thuê ở miền Nam ghi nhận thêm nguồn cung mới từ KCN Trần Anh Tân Phú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do Trần Anh Group làm chủ đầu tư.

Nguồn cung này nâng tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê tại miền Nam lên 25.220 ha, giúp cho tỉnh Long An tăng cường vị thế là một địa điểm đầu tư hấp dẫn khác cho phát triển công nghiệp bền vững bên cạnh hai tỉnh thành lâu đời là Bình Dương và Đồng Nai.

Trong khi đó, dưới tác động của làn sóng dịch Covid- 19 lần thứ 4, thị trường nhà xưởng xây sẵn chưa ghi nhận nguồn cung mới tham gia vào thị trường trong quý này, nguồn cung hiện hữu đạt 3,2 triệu m2 sàn.

Đại dịch Covid-19 tác động đến tỷ lệ lấp đầy phía Bắc

Tại thị trường phía Bắc sau khi hàng loạt các dự án lớn được công bố trong quý IV/2020 và quý I năm nay như dự án LG display điều chỉnh tăng vốn hay sự đổ bộ của các ông lớn như Foxconn, Pegatron vào các KCN phía Bắc.

Cùng với đó, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát vào cuối tháng 4 đã làm thị trường bất động sản công nghiệp trầm lắng quý I, chủ yếu là các dự án quy mô nhỏ.

Thị trường đất công nghiệp cho thuê ở miền Bắc ghi nhận thêm nguồn cung mới từ KCN Yên Mỹ tại Hưng Yên của chủ đầu tư Viglacera Yên Mỹ, nâng tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê tại miền Bắc lên 9.700 ha. Chủ đầu tư Viglacera cũng dự kiến khởi công KCN Thuận Thành I tại Bắc Ninh trong năm 2021.

Tỷ lệ lấp đầy của các KCN phía Bắc duy trì ở mức 75%, trong khi nhà xưởng xây sẵn chứng kiến tỷ lệ lấp đầy giảm so với quý trước đó do thị trường đón chào nguồn cung mới.

Một nhà máy sản xuất tại Bắc Giang trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Ảnh: Giang Đông.

Ngoài ra, do các doanh nghiệp vừa và nhỏ là khu vực chịu tác động lớn nhất của đại dịch, tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng 22% so với cùng kỳ. Điều này đã tác động tiêu cực đến tỷ lệ lấp đầy của nhà xưởng xây sẵn.

Việc các KCN tại Bắc Ninh và Bắc Giang phải tạm ngừng sản xuất do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã kìm hãm đà tăng của giá đất công nghiệp. Giá đất giữ nguyên ở mức 107 USD /m2/chu kỳ thuê vào quý II. Tuy vẫn giá đất ghi nhận mức tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đà tăng đã chậm lại so với quý I.

Tương tự, giá thuê nhà xưởng xây sẵn cũng ghi nhận đà tăng ở mức thấp hơn quý trước đó, chỉ đạt 4,7% so với cùng kì năm trước.

Ngoài các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng, các tỉnh ở vùng Đông Bắc như Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư với lợi thế về giá thuê, và hạ tầng ngày càng được hoàn thiện. JLL dự báo giá đất ở các khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 8-10% so với cùng kì năm trước.

Tương tự, thị trường nhà xưởng xây sẵn cũng được dự báo sẽ sôi động ở khu vực Đông Bắc, với nhiều nhà đầu tư mới gia nhập thị trường như GNP Industrial hay Công ty cổ phần công nghiệp KCN Việt Nam.